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A101 saat kaçta açılıyor? A101 hafta sonu açık mı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2021 23:25 | Son Güncelleme

28 Mart Pazar günü marketler belirli saatlerde açık olacak. A101 markete yürüme mesafesinde yaşayan vatandaşlar çalışma saatlerini araştırıyor. İç İşleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre, Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında fırın, kasap, manav ve marketler hizmetlerine devam edecek. İşte, A101 Cumartesi, Pazar çalışma saatleri!

A101 saat kaçta açılıyor? A101 hafta sonu açık mı

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evine en yakın marketlerden alışveriş yapabilecek. A101 market sokağa çıkma yasağında hizmet vermeye devam edecek. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? İşte, ayrıntılar...

28 MART A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

İç İşleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre; Pazar günleri fırın, kasap, market ve manavlar belirli saatlerde açık olacak. A101 market hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışırken, Pazar günü 10.00- 17.00 arası açık olacak.

HAFTA SONU YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Ancak, vatandaşlar belirli saatlerde market ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek.

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