AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Taklacı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Taklacı, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını tercih ederek, "Türk askeri, her yerde olduğu gibi burada da dünya ülkelerine örnek. Bu karede de askerimizin ilgisi, şefkati ve merhameti en güzel şekilde görünüyor. " dedi.

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" fotoğrafına oy veren Taklacı, savaşların çocuklarda bıraktığı ize dikkati çekmek ve insanların bu konularda daha duyarlı olması için söz konusu kareyi seçtiğini söyledi.

Taklacı, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçerek, "Milli sporcularımız, asker selamıyla devletimizin yanında olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

