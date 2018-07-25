AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tehdidi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin ithal otomobillere ilave gümrük vergileri uygulaması halinde AB'nin 20 milyar dolarlık ticari misilleme hazırlığı yaptığını söyledi.

Malmström, İsviçre'nin Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, "Umarım buna gerek kalmaz ve bir çözüm bulabiliriz ama AB Komisyonu çok sayıda ABD ürününü içeren 20 milyar dolarlık uzun bir liste hazırlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu gümrük vergisi misillemesinin herhangi bir ABD eyaletini hedefe almayacağına işaret eden Malmström, tarım, makine, yüksek teknoloji gibi çeşitli ürünleri kapsayacağını anlattı.

AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger de, Almanya yayın kuruluşu Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, AB'nin tüm sektörlere yönelik gümrük vergilerini kaldırmayı müzakere etmeye hazır olduğunu ancak bunun çelik ve alüminyuma uygulanan mevcut gümrük vergilerinin kaldırılması halinde yapılabileceğini ifade etti.

AB ve ABD arasındaki ticari uzlaşmazlıkları ve ticaret savaşını önlemek istediklerine dikkati çeken Oettinger, mevcut gümrük vergileri kaldırılırsa hızla müzakerelere başlanabileceğini ve hafifleştirilmiş bir Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) üzerinde uzlaşı sağlanabileceğini belirtti.