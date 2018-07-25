FİNANS

AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tehdidi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.07.2018 15:27 | Son Güncelleme

AB, ABD'nin ithal otomobillere ilave gümrük vergileri uygulaması durumunda 20 milyar dolarlık ticari misilleme hazırlığı yapıldığını açıkladı

AB'den ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tehdidi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin ithal otomobillere ilave gümrük vergileri uygulaması halinde AB'nin 20 milyar dolarlık ticari misilleme hazırlığı yaptığını söyledi.

Malmström, İsviçre'nin Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, "Umarım buna gerek kalmaz ve bir çözüm bulabiliriz ama AB Komisyonu çok sayıda ABD ürününü içeren 20 milyar dolarlık uzun bir liste hazırlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu gümrük vergisi misillemesinin herhangi bir ABD eyaletini hedefe almayacağına işaret eden Malmström, tarım, makine, yüksek teknoloji gibi çeşitli ürünleri kapsayacağını anlattı.

AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger de, Almanya yayın kuruluşu Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, AB'nin tüm sektörlere yönelik gümrük vergilerini kaldırmayı müzakere etmeye hazır olduğunu ancak bunun çelik ve alüminyuma uygulanan mevcut gümrük vergilerinin kaldırılması halinde yapılabileceğini ifade etti.

AB ve ABD arasındaki ticari uzlaşmazlıkları ve ticaret savaşını önlemek istediklerine dikkati çeken Oettinger, mevcut gümrük vergileri kaldırılırsa hızla müzakerelere başlanabileceğini ve hafifleştirilmiş bir Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) üzerinde uzlaşı sağlanabileceğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump bugün Washington'da görüşme yapacak.

Juncker, Trump'la ticari konuları görüşecek. Juncker ve Trump'ın transatlantik ticareti geliştirmeye odaklanacakları toplantının diğer gündem maddeleri güvenlik, terörle mücadele, enerji güvenliği ve ekonomik büyüme olacak.

ABD ile AB arasındaki ilişkiler, Trump yönetiminin AB'yi de çelik ve alüminyum ithalatına ilave gümrük vergilerine tabi tutmasıyla gerilmiş, AB buna karşı ticari misillemede bulunmuştu. Trump ise söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa'dan ithal otomobillere vergi uygulama tehdidinde bulunmuştu. AA

PARTNERHareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...Hareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...
Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısıSağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı
Susamlı simit üretimi durma noktasına geldiSusamlı simit üretimi durma noktasına geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd ithal otomobil gümrük vergi

En Çok Okunan Haberler

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren haber

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren haber

Milyonlarca emekliye zam geliyor!

Milyonlarca emekliye zam geliyor!

Altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek altında son surum

Altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek altında son surum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi

Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi

Kurbanlıkların kimlikleri 'cep'ten öğrenilebilecek

Kurbanlıkların kimlikleri 'cep'ten öğrenilebilecek

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren haber

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren haber

Altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek altında son surum

Altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek altında son surum

Fitch'ten Türkiye için yeni rapor

Fitch'ten Türkiye için yeni rapor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.