AB'den MasterCard'a 570 milyon avro para cezası

AB Komisyonu, MasterCard'ın sınırı ötesi ödeme hizmetlerine yönelik 2013 yılında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, MasterCard'ın tüccarların Tek Pazar'da başka bölgelerde kurulmuş olan bankalar tarafından sunulan, daha iyi koşullara sahip seçeneklerden yaralanmalarını sınırlandırdığının belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu uygulamanın AB antitröst kurallarına aykırı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, MasterCard'a 570 milyon avro para cezası verildiği bildirildi.

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Mastercard'ın kuralları, tüccarların diğer üye ülke bankalarının sunduğu daha iyi koşullara erişimlerini engelleyerek yapay olarak kart ödemelerinin maliyetini yükseltti. Bu durum, AB'deki tüketici ve perakendecileri zarara uğrattı." ifadelerini kullandı.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

KAYNAK:AA

