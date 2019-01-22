FİNANS

AB'den MasterCard'a 570 milyon avro para cezası

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2019 16:28 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, perakendecilerin sınır ötesi kartlı ödeme hizmetlerine erişimini engellediği gerekçesiyle MasterCard'a 570 milyon avro para cezası verdi.

AB'den MasterCard'a 570 milyon avro para cezası

AB Komisyonu, MasterCard'ın sınırı ötesi ödeme hizmetlerine yönelik 2013 yılında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, MasterCard'ın tüccarların Tek Pazar'da başka bölgelerde kurulmuş olan bankalar tarafından sunulan, daha iyi koşullara sahip seçeneklerden yaralanmalarını sınırlandırdığının belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu uygulamanın AB antitröst kurallarına aykırı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, MasterCard'a 570 milyon avro para cezası verildiği bildirildi.

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Mastercard'ın kuralları, tüccarların diğer üye ülke bankalarının sunduğu daha iyi koşullara erişimlerini engelleyerek yapay olarak kart ödemelerinin maliyetini yükseltti. Bu durum, AB'deki tüketici ve perakendecileri zarara uğrattı." ifadelerini kullandı.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
MasterCard Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ceza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TÜRKİYE de Ceza Kessin BÜTÇEYİ DÜZELTSİN. Kesilen Ceza Yabancı Para Cinsinden olacağı için Ülkemize DOLAR Girmiş Olur. Hadi Bakalım Yapabilecekler mi? Sevgiler
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