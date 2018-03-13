FİNANS

AB 'stres çarkını' tehlikeli ürünler listesine aldı

13 Mart 2018 17:20

Avrupa Birliği, çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gören "stres çarkı" olarak adlandırılan oyuncağı "tehlikeli ürünler listesi"ne dahil etti.

AB 'stres çarkını' tehlikeli ürünler listesine aldı
Avrupa Birliği, çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gören "stres çarkı" olarak adlandırılan oyuncağı "tehlikeli ürünler listesi"ne dahil etti.
 
AB Hızlı Uyarı Sistemi'nin yayımladığı "Gıda Dışı Tehlikeli Ürünler için Uyarı Sistemi: 2017" raporunda, özellikle küçük pillerle donatılarak ışıklandırılan "stres çark"larının çocuk sağlığını tehdit ettiği belirtildi.
 
Raporda, "stres çarkları"nda kullanılan yatay pillerin yutulması durumunda yemek borusu ve bağırsaklarda yanma olabileceği, oyuncağın kolaylıkla çıkarılabilen küçük parçaların da tehdit teşkil ettiği uyarısında bulunuldu.
 
Üye ülkelere konuya ilişkin bilgi paylaşımı yapıldığı aktarılan raporda, "Ulusal yetkililerin tehlikeli stres çarklarını tespit edip, sınırlardan girişini engellemeleri ve imha etmeleri için gerekli bilgi aktarımı hızlıca yapıldı." ifadesi kullanıldı.
 
Hızlı Uyarı Sistemi'nin 2017 yılında toplam 2 bin 201 ürün hakkında uyarı yaptığı belirtilirken, en fazla uyarı yapılan kategorilerin sırasıyla oyuncaklar, motorlu araçlar, tekstil ürünleri, elektrikli cihazlar ve çocuk bakımı ürünleri olduğu kaydedildi. AA

 

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