AB Türkiye'deki Suriyeliler için 2,35 milyar avroluk ödeme yaptı

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesine yönelik mali yardım programına (FRIT) ilişkin açıklama yayınladı.Açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için kurulan fona sağlık, sosyo ekonomik destek ve belediye altyapısı gibi alanlara harcanmak üzere 1,41 milyar avroluk kaynağın tahsis edildiği bildirildi.

2,35 MİLYAR AVROLUK ÖDEME



Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan toplam 6 milyar avroluk fona şimdiye kadar 5,6 milyar avro tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, fon kapsamında 3,5 milyar avroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,35 milyar avroluk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

YÜZDE 80 PROJE GERÇEKLEŞTİ



Açıklamada, fon kapsamında 80'in üzerinde projenin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

