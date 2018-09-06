FİNANS

AB ülkelerine vizesiz seyahatte izin belgesi dönemi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.09.2018 04:58 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen bölgesine girişlerinde vize uygulanmayan ülke vatandaşlarına seyahat izin belgesi zorunluluğu getiren düzenlemeye onay verdi.

AB ülkelerine vizesiz seyahatte izin belgesi dönemi

AB Konseyi, vize serbestisi anlaşması yapılan ülke vatandaşlarının seyahatleri öncesinde güvenlik incelemesi yapılmasına yönelik Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) düzenlemesinin onaylandığını açıkladı.

Sistem yürürlüğe girdiğinde, AB'ye vizesiz seyahat edecek tüm yolcuların 7 avro karşılığında internetten kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.

2021'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ziyaretçiler, kimlik bilgileri, seyahat belgeleri, ikamet adresleri, iletişim bilgileri, daha önce bir suç işleyip işlemedikleri, hangi ülkelerde bulundukları, AB ülkelerinden sınır dışı edilip edilmedikleri gibi çeşitleri soruları yanıtlayacak.

ETIAS, girilen bilgileri çeşitli Avrupa güvenlik veri tabanları ile karşılaştırarak kişinin güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını belirleyecek.

2021 yılında yürürlüğe girmesi beklenen sistemden alınan izin 3 yıla kadar ve çok sayıda seyahat için geçerli olacak.

Düzenleme bu aşamanın ardından AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından imzalandıktan sonra AB Resmi Gazetesinde yayımlanacak.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor.

(AA)

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