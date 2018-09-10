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'Abart egzozlu' araç sahipleri yandı! Ceza yağıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin abart egzozlu araç ve motosikletler üzerinde yaptığı uygulamada, 2 bin 650 sürücüye 622 bin 750 TL ceza yazılırken, 327 araç trafikten men edildi.

'Abart egzozlu' araç sahipleri yandı! Ceza yağıyor

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin abart egzozlu araç ve motosikletler üzerinde yaptığı uygulamada, 2 bin 650 sürücüye 622 bin 750 TL ceza yazılırken, 327 araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliği ve trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması kapsamında 8 Ağustos - 15 Kasım tarihleri arasında 100 günlük eylem planı Adana'da uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çıkardıkları gürültüyle herkesi rahatsız eden, abart egzozlu araçlar, motosikletler ve şahıslar üzerinde genel uygulama yapmaya başladı. Yapılan uygulamalar kapsamında 2 bin 650 araç sürücüsüne 622 bin 750 TL ceza yazıldığı, 327 aracın trafikten men edilerek eksikliklerini giderinceye kadar otoparka çektirildiği açıklandı.

UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

Polis ekiplerinin yaptığı denetimlere katılan Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yapılan uygulamaların çevreyi rahatsız eden, abart egzoz kullanan, aşırı müzik çalan, yol üzerinde drift yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler üzerinde yapıldığını belirtti. Yıldız, uygulamaların olumlu sonuçlar alınıncaya kadar devam edeceğini bildirdi. DHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana trafik ceza modifiye abart egzos

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