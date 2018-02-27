FİNANS

ABD 2109'da dünyanın en büyük petrol üreticisi olacak

27 Şubat 2018 11:52

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD'nin Rusya'yı geride bırakarak en geç 2019'da dünyanın en büyük petrol üreticisi olacağını açıkladı.

ABD 2109'da dünyanın en büyük petrol üreticisi olacak
ABD'nin kaya petrolü üretimindeki artış küresel piyasaları altüst etmeye devam ediyor.
 
IEA başkanı Fatih Birol Tokyo'da yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yıl olmasa da "kesinlikle gelecek yıl" Rusya'yı geride bırakarak en büyük ham petrol üreticisi olacağını belirtti.
 
Birol ayrıca Reuters'a yaptığı açıklamada, "ABD'deki kaya petrolü büyümesi çok güçlü, hızı çok yüksek ... ABD çok yakında bir numaralı petrol üreticisi olacak" dedi.
 
ABD ham petrol üretimi <C-OUT-T-EIA> geçen yıl sonlarında 1970'lerden beri ilk defa, günde 10 milyon varilin üzerine çıkarak, en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ı geride bıraktı.
 
ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu ayın başında ABD petrol üretiminin 2018 sonuna kadar günde 11 milyon varili aşacağını açıkladı. Bu, ABD'yi 11 milyon varil seviyesinin hemen altında üretim yapan Rusya'nın önüne geçirebilir.
 
Birol, ABD'nin petrol üretiminin 2020'den önce zirve yapmasını beklemediği gibi, önümüzdeki dört-beş yıl içinde de üretimde düşüş beklemediğini söyledi.
 
ABD'de üretimin artması, Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri de dahil olmak üzere, başlıca diğer üreticilerin petrol fiyatlarını desteklemek için üretim kısıntısına gittikleri bir zamanda küresel petrol piyasalarını alt üst ediyor.
 
Asya'da dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen piyasaları da dahil olmak üzere giderek daha fazla ülkeye ihraç edilen ABD petrolü, OPEC ve Rusya'nın piyasa paylarını küçültüyor.
 
Öte yandan, ABD'nin ham petrol net ithalatı geçtiğimiz hafta 1.6 milyon varil azalarak 4.98 milyon varile düştü.
 
EIA'nın 2001'de verileri kaydetmeye başlamasından bu yana en düşük seviye olan bu rakam, OPEC'in ihracat için onlarca yıldır güvendiği Amerikan piyasasındaki daralmayı gösteriyor.

 

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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 12 Oy
    iyi bari 2019 dan sonra savaş olmayacak demekki :)
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  • 11 Oy
    2109 az kalmış!
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