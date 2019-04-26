FİNANS

ABD'de büyüme beklentiyi aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

ABD'de ilk çeyrek GSYH artışı yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de büyüme beklentiyi aştı

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde büyüme performansı ortaya koydu. Beklenti yüzde 2,5 yönündeydi.

Bu arada 4. çeyrek final GSYH revize edilmeyerek yüzde 2,2 olarak bırakıldı.

Bu veri, dünyanın en büyük ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden güçlü sermaye malları siparişleri, perakende satışlar ve ihracat artışı rakamlarını izledi.

Dolar, ABD ekonomisine yönelik iyimserlikle bir süredir yukarı yönlü. Dolar endeksi 98.231 seviyesinde yer alırken, dolardaki artış TL başta olmak üzere gelişmekte olan ülke paralarını zorluyor.

Dolar verinin ardından başlıca para birimleri karşısında günün dip seviyesini gördü.

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ekonomisi GSYH

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

PSG teklifini hazırladı

PSG teklifini hazırladı

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Fiyatı 3.5 TL'ye düştü

Fiyatı 3.5 TL'ye düştü

Yargıtay'dan emsal karar! Maaşı geç yatana tazminat

Yargıtay'dan emsal karar! Maaşı geç yatana tazminat

Yakıt depolarında patlamaya karşı yerli önlem

Yakıt depolarında patlamaya karşı yerli önlem

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Ramazan öncesi 23 üründe fiyat artışı oldu

Ramazan öncesi 23 üründe fiyat artışı oldu

'Sektörler kısa vadede birleşerek güçlü fon sağlayabilir'

'Sektörler kısa vadede birleşerek güçlü fon sağlayabilir'

Açlık sınırı 2 bin 100 lirayı aştı

Açlık sınırı 2 bin 100 lirayı aştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.