ABD'de büyüme beklentiyi aştı

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde büyüme performansı ortaya koydu. Beklenti yüzde 2,5 yönündeydi.

Bu arada 4. çeyrek final GSYH revize edilmeyerek yüzde 2,2 olarak bırakıldı.

Bu veri, dünyanın en büyük ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden güçlü sermaye malları siparişleri, perakende satışlar ve ihracat artışı rakamlarını izledi.

Dolar, ABD ekonomisine yönelik iyimserlikle bir süredir yukarı yönlü. Dolar endeksi 98.231 seviyesinde yer alırken, dolardaki artış TL başta olmak üzere gelişmekte olan ülke paralarını zorluyor.

Dolar verinin ardından başlıca para birimleri karşısında günün dip seviyesini gördü.

