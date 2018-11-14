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'ABD'de Halkbank'a açılmış dava yok"

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.11.2018 16:06 | Son Güncelleme

ABD'li bir yetkili Halkbank'a karşı (ABD'de) bir dava olabileceğine yönelik bazı spekülasyonlar olduğunu ancak şu ana kadar açılmış bir dava bulunmadığını söyledi.

'ABD'de Halkbank'a açılmış dava yok"

Anadolu Ajansı'nın internet sitesinde yer alan ve ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde Halkbank'a karşı ABD'de bir dava açılıp açılmayacağına Amerikan yargısının karar vereceğini, ABD Hazine Bakanlığı'nın Halkbank ile ilgili soruşturmasının ise sonuca varmadığını söyledi.

Yetkili, bunun iki ülke arasında üst düzeyde ele alınan bir konu olduğunu belirterek ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yürütülen bir soruşturmanın devam ettiğini, bunun İran'a yönelik ABD yaptırımlarının ihlal edilip edilmediğini incelediğini ifade etti.

Bu soruşturmada sonuca varılmadığını belirten yetkili, "Bir sonuca varılırsa Hazine Bakanlığı karşılık verilmesini tavsiye edecektir. Ancak bu henüz devam eden bir soruşturma" dedi.

Bunun dışında Halkbank'a karşı dava açılma ihtimali de bulunduğunu belirten yetkili şöyle devam etti:

"Bunu savcılar ve yargıçlar değerlendirecek. Halkbank'a karşı bir dava olabileceğine yönelik bazı spekülasyonlar var. Ama şu ana kadar açılan bir dava bulunmuyor. Bundan sonra ne olacağını söylemek zor. Bir dava açılıp açılmayacağına bağımsız yargının yetkilileri karar verecek."

Amerikalı yetkili, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkındaki davanın Halkbank ile ilgili olmadığını, Atilla'nın ABD yasalarını ihlal edip etmediğine yönelik olduğunu da söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savcıların açtığı davalara etki etmesinin mümkün olmadığını belirten yetkili, "Bizim sistemimizde federal mahkemenin ne yapacağına yönetimin etkisi yoktur" dedi.

Yetkili gazetecilerin "ABD Başkanı, Hazine Bakanlığının soruşturmasına müdahil olabilir mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"OFAC meselesi Hazine Bakanlığının bir faaliyetidir. Hazine Bakanlığı da yönetimin bir parçasıdır. Başkan da yönetimin başıdır."

S-400 ALIMI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

ABD'li üst düzey yetkili, Patriot füze sistemlerinin Türkiye'ye satışı hakkında iki ülke arasında görüşmeler yapıldığını ve ortak anlayışa varılması yönünde olumlu işaretler bulunduğunu da belirtti.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemleri alma kararının egemen bir ülke olarak hakkı olduğunu vurgulayan yetkili, ancak bunun NATO sistemleriyle uyum bakımından "sakıncalı" olacağını savundu.

F-35 savaş uçaklarının uçtuğu bölgede S-400 sistemlerinin bulunmasının da risk oluşturduğunu ifade eden yetkili, iki ülke arasında bu konuda görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

NTV'de yer alan habere göre ise aynı yetkili S-400 sistemlerine ilişkin karar yönelik "Bir daha gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. KAYNAK: REUTERS

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