'ABD'de Halkbank'a açılmış dava yok"

Anadolu Ajansı'nın internet sitesinde yer alan ve ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde Halkbank'a karşı ABD'de bir dava açılıp açılmayacağına Amerikan yargısının karar vereceğini, ABD Hazine Bakanlığı'nın Halkbank ile ilgili soruşturmasının ise sonuca varmadığını söyledi.

Yetkili, bunun iki ülke arasında üst düzeyde ele alınan bir konu olduğunu belirterek ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yürütülen bir soruşturmanın devam ettiğini, bunun İran'a yönelik ABD yaptırımlarının ihlal edilip edilmediğini incelediğini ifade etti.

Bu soruşturmada sonuca varılmadığını belirten yetkili, "Bir sonuca varılırsa Hazine Bakanlığı karşılık verilmesini tavsiye edecektir. Ancak bu henüz devam eden bir soruşturma" dedi.



Bunun dışında Halkbank'a karşı dava açılma ihtimali de bulunduğunu belirten yetkili şöyle devam etti:

"Bunu savcılar ve yargıçlar değerlendirecek. Halkbank'a karşı bir dava olabileceğine yönelik bazı spekülasyonlar var. Ama şu ana kadar açılan bir dava bulunmuyor. Bundan sonra ne olacağını söylemek zor. Bir dava açılıp açılmayacağına bağımsız yargının yetkilileri karar verecek."