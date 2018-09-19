ABD'den 250 dolara ithal edilen cihazı, 25 dolara ürettiler

KTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, karayollarında asfalt yüzeyindeki genleşmeleri tespit eden 'gerinim ölçer' (strain gauge) adı verilen cihaz üzerine çalışma başlattı. KTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Vefa Akpınar, doktora öğrencileri Mehmet Seferoğlu ve Muhammet Çevik ile birlikte 3 aylık bir kalibrasyon çalışması sonucunda cihazı üretmeyi başardı. Cihaz, karayollarındaki asfalt yüzeylerde yapılan testlerden başarı ile geçti. Ekip, ABD’den 250 dolara ithal edilen cihazı 25 dolara maliyetle imal etti. Cihaz, karayollarında ve havalimanlarındaki asfalt yüzeylerin genleşme seviyelerini tespit edebilecek.

'3 AYLIK BİR ÇALIŞMA'

KTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Vefa Akpınar, 3 aylık bir kalibrasyon sonucunda 'gerinim ölçer' cihazını ürettiklerini belirterek cihazın çok güzel şekilde çalıştığını söyledi. Akpınar, "Yurt dışından sipariş verdiğinizde 3 ay ile 1 sene arasında ithalatını beklediğimiz bu cihazları biz günübirlik üretebiliyoruz. Bu cihazı tamamen AR-GE çalışmalarımıza yönelik kullanıyoruz. Ayrıca bu cihaz havaalanlarımızda, asfalt- beton kaplamalarında kullanılabilir" dedi.