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ABD’den Türk ürünlerine inceleme!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.08.2018 10:09 | Son Güncelleme

Trump yönetimi ABD'ye gümrük vergisi olmadan giren Türk ürünlerini vergilendirmek için gözden geçirme kararı aldı. Ürünler arasında, otomotiv yedek parçaları, mücevherat ve doğal taş bulunuyor.

ABD’den Türk ürünlerine inceleme!

Reuters’ta yer alan habere göre ABD Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin inceleyeceği ürünlerin ithalat kalemi arasındaki hacminin 1.66 milyar dolar olarak değerlendiriyor.

GSP programı adı altında, otomotiv yedek parçaları, mücevher ve doğal taş gibi Türk ürünleri ABD’ye vergisiz olarak giriyordu.

ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada vergisiz ürünleri inceleme kararının Rahip Brunson’ın Türkiye’de tutuklu olmasıyla alakalı olmadığını söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın inceleme kararının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmeden saatler sonra alınması dikkat çekti.

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü Türkiye’nin ABD ürünlerine karşı getirdiği ek gümrük vergilerine cevap olarak inceleme başlatıldığını ifade etti.

Gümrüksüz vergi tarifesi (GSP) ABD’nin en eski ticaret programlarından biri. Türkiye 120 ülkenin dahil olduğu bu programın üyelerinden.

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Anahtar Kelimeler:
abd doland trump türkiye vergi

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