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ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,5 büyüdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.11.2018 17:17 | Son Güncelleme

ABD’de üçüncü çeyreğe yönelik büyüABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,5 büyüdüme oranı, beklenti paralelinde yüzde 3,5’te sabit bırakıldı.

ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,5 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın temmuz-eylül dönemine ait ikincil Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Veriler, ikinci çeyrekte yüzde 4,2 genişleyen GSYH'nin üçüncü çeyrekte yüzde 3,5 artarak ülke ekonomisinin 2014 yılından bu yana en iyi 6 aylık dönemini yaşadığını ortaya koydu. Piyasaların güncellenen büyüme verisine ilişkin beklentisi de yüzde 3,5’te sabit bırakması yönündeydi.

Öte yandan, üçüncü çeyreğe ait kişisel tüketim harcamalarındaki (PCE) artışın yüzde 4’ten 3,6’ya revize edilmesi dikkati çekti. Söz konusu verinin yüzde 3,9 artması bekleniyordu.

Verilere göre, PCE’deki aşağı yönlü revizyon, özel sektör yatırımlarındaki yukarı yönlü revizelerle dengelendi. Ayrıca, şirket karlarının üçüncü çeyrekte 76 milyar dolara yükseldiği bildirildi.


ÇEKİRDEK ENFLASYONU ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GERİLEDİ

Raporda, dikkati çeken bir başka revizyon çekirdek PCE endeksinin yüzde 1,6’dan 1,5’e düşülmesi oldu. Üçüncü çeyrek GSYH fiyat endeksi ise değiştirilmeyerek yüzde 1,7’de sabit tutuldu.

PİYASALAR VERİLERİ FİYATLIYOR

ABD ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon verilerinin ardından uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1285-1,1288 bandında seyretmeye devam ederken, dolar/TL 5,2463’ten 5,2480’e çıktı.

Veriler öncesinde 1,213 dolardan işlem gören altının onsu 1,214 dolara yükselirken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 3,06’da sabit kaldı.

Son olarak, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 59,95 dolardan 59,77 dolara ve ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 51,17 dolardan 51,06 dolara geriledi. KAYNAK:AA

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