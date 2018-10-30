FİNANS

ABD'li beyaz eşya devinden kritik 'Türkiye' kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2018 17:20 | Son Güncelleme

Türkiye beyaz eşya pazarında yaşanan daralmanın 2019'da artarak devam etmesi beklenirken; ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool Corporation, Türkiye pazarındaki satışlarını sonlandırma kararı aldı. Şirket, Manisa'daki tesisinde ise ihracat odaklı olarak üretime devam edecek. Whirlpool Corporation, Türkiye'de Hotpoint ve Indesit markaları ile faaliyet gösteriyor.

ABD'li beyaz eşya devinden kritik 'Türkiye' kararı

ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool Türkiye'deki satış operasyonundan çıkıyor. Whirlpool Corporation'dan Reuters'a yapılan açıklamada, şirketin "mevcut ticari faaliyeti üzerine yeniden odaklanmak ve doğru ölçekte tekrar konumlandırmak üzere" Türkiye yerel satış operasyonundan çıkma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, henüz bu konuda kesin bir takvimin belirlenmediği belirtilirken; şirketin Manisa'daki üretim faaliyetlerinin ise süreceği ifade edildi.

Açıklamada, "Süreç tamamlanana kadar, Whirlpool olarak iş akışını mevcut haliyle sürdürülmesi ve geçiş döneminde sürekliliği sağlayacağımız konusunda güvence veriyoruz" denildi.

Whirlpool Corporation'un Manisa'da soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesisi bulunuyor. Şirketin Türkiye'de kendisine ait 3 mağaza, 83 yetkili bayi/mağazası ve yetkili bayi olmayan mağazaların içinde yer alan 398 satış noktası bulunuyor.

Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan 30'dan fazla ülkenin yer aldığı Whirlpool EMEA içinde yer alıyor.

Türkiye Beyaz Eşya sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, beyaz eşya satışlarındaki daralma Eylül ayında yüzde 37'ye çıkarken; ilk dokuz ay itibarıyla da yüzde 16'yı geçti.

TÜRKBESD Başkanı Ergün Güler, geçtiğimiz günlerde 2019 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüketimdeki daralmanın piyasaya yeni yansımaya başladığını; bu nedenle iç pazardaki küçülmenin 2019'da yüzde 15-20'ye ulaşabileceğini söylemişti. (REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
Whirlpool Hotpoint Indesit beyaz eşya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yalan söylüyorsunuz yalannn. biz uçuyoruz , bizi kıskanıyorsunuz uleyyyyn.cemaatlerimize söylerim sizi perişan ederler.siz marsa biz öteki dünyayala irtibattayız.....hı
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