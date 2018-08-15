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Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2018 05:54 | Son Güncelleme

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ek vergi uygulanacak ürünlerden bazıları; binek otomobiller, alkollü içecekler, kağıt ürünleri, PVC, makyaj malzemeler, taşkömürü, tütün ürünleri, pirinç ve bazı meyvelerden oluşuyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 11 Haziran 2018'de yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranlar yüzde 100 artırıldı.

HANGİ ÜRÜNE NE KADAR VERGİ GELDİ?

Buna göre, ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilecek bazı ABD menşeli ürünler ve uygulanacak yeni oranlar şöyle:

Diğer sert kabuklu meyveler (taze veya kurutulmuş, kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) yüzde 20, pirinç yüzde 50, diğerleri yüzde 20, alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler yüzde 140, yaprak tütün ve tütün döküntüleri yüzde 60, taş kömürü; taş kömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar yüzde 13,7, taş kömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü yüzde 10, kalsine edilmemiş yüzde 4, güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç, güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları yüzde 60, poli (vinil klorür, diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış, PVC) yüzde 50, poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 yüzde 10, plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya yüzde 60, yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde); ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın) yüzde 10, sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen -kare dahil- tabaka halinde), (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton yüzde 20, birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabaka halinde, 48.02 ve 48.03 pozisyonundakiler hariç) yüzde 20, kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış, her boyutta rulo veya dikdörtgen -kare dahil- tabaka halinde, 48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç) yüzde 50, suni filament demetleri selüloz asetattan olanlar yüzde 60, diğerleri yüzde 60, diğer santrifüj pompalar yüzde 20, diğerleri yüzde 20, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç, steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) yüzde 120, diğer amaçlarla kullanılanlar yüzde 10.

Bu kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi dahilinde, bu değişiklik kararından önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanacak.

ERDOĞAN: BOYKOT UYGULAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda yaptığı açıklamada, ABD ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamıştı. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buradan iş dünyamıza sesleniyorum. En güzel cevap işimize 4 elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz. Biz insansız hava araçlarını istediğimizde 'Kongre izin vermiyor' diyorlardı. Kötü komşu bizi evsahibi yaptı. Bunları üretiyoruz. Sıkıntımız yok. Batı'da yapacağımız pek çok görüşme olacak. Batı'dan dostlar arıyor, görüşüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz. Türkiye'de bir araya gelmenin gayretleri içerisindeyiz, bir araya geleceğiz. Gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rabbimizin yardımı yakındır, endişe etmeyin."

İşte ek mali yükümlülük uygulanacak ürünlerden bazıları:

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