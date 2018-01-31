FİNANS

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

31 Ocak 2018 22:02

Fed, piyasa beklentisine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. Bankanın politika metninde, "Piyasanın enflasyon bekleyişleri yükseldi ancak hala düşük" ifadesi yer aldı.

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Fed, piyasa beklentisine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. Bankanın politika metninde, "Piyasanın enflasyon bekleyişleri yükseldi ancak hala düşük" ifadesi yer aldı. 

 

Yılın ilk faiz kararını açıklayan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini yüzde 1,25-1,50 aralığında korudu.

 

Karar 9 üyenin oy birliği ile alındı.

 

Banka, son olarak 13 Aralık 2017'de faizleri 25 baz puan yükseltmişti.

 

Faiz adımı 21 Mart'ta

 

Enflasyonun bu yıl yükseleceği öngörüsünü dile getiren Fed, faiz oranlarını 21 Mart'taki toplantıda artırma yolunda olmaya devam ettiğinin sinyalini verdi.

 

İstihdam, hanehalkı harcamaları ve sermaye yatırımlarındaki güçlü kazanımlara işaret eden Fed, 2018'de ekonominin ılımlı bir hızla büyümeye devam etmesinin ve istihdam piyasasının güçlü olmayı sürdürmesinin beklendiğini vurguladı.

 

"Enflasyonda yukarı hareket bekleniyor"

 

Janet Yellen başkanlığındaki bu son toplantının ardından yapılan açıklamada, "Enflasyonun bu yıl yukarı yönlü hareket etmesi ve orta vadede Fed'in yüzde 2 hedefi civarında istikrar kazanması bekleniyor" ifadelerine yer verildi. Önceki açıklamadan farklı olarak, "enflasyonun kısa vadede yüzde 2 hedefinin altında kalmasının beklendiği" ifadesine bu metinde yer verilmedi.

 

FOMC açıklamasında, piyasanın enflasyon bekleyişlerinde artış olduğu, ancak bu bekleyişlerin hala düşük kaldığı da belirtildi.

 

Powell 5 Şubat'ya yemin edecek

 

Federal Açık Piyasa Komitesi ayrıca, seçilmiş Fed Başkanı Jerome Powell'ın FOMC Başkanı olmasını oy birliği ile onayladı. Powell, 3 Şubat tarihinden itibaren FOMC Başkanlığı görevini üstlenecek. Powell, Fed Başkanlığı için ise 5 Şubat'ta yemin edecek.

 

 

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Okuyucu Yorumları6 yorum
  • 39 Oy
    emperyalist taktikler devam ediyor
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    doların çöküşü yakındır...
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  • 0 Oy
    Ne oldu abd patladinmi hani faiz artışı yapicaktin:::)))
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  • 0 Oy
    Abd olarak ne hamle yaparsa yapsın takipteyim 1 adım ondeyim:)
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  • 0 Oy
    kedi fare oyunu kendine yeten ekonomiyle denk bütçeyle çözülür
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  • 0 Oy
    hiç inandırıcı değil
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