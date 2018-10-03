FİNANS

ABD'nin en zengin ismi serveti 160 milyar dolara ulaşan Jeff Bezos oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2018 23:20 | Son Güncelleme

Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 160 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un ABD'nin en zenginleri listesinde ilk sırada yer aldı.

ABD'nin en zengin ismi serveti 160 milyar dolara ulaşan Jeff Bezos oldu

Forbes, bu yıl 37'inci kez yayımladığı "En Zengin 400 Amerikalı" listesini açıkladı.

ABD'nin en zengin ismi, bir yılda servetine 78,5 milyar katan ve toplam serveti 160 milyar dolara ulaşan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos oldu.

"Forbes 400"ün geçen yıl 2,7 trilyon dolar olan toplam serveti, bu yıl 2,9 trilyon dolara yükseldi. 24 yıl boyunca listenin ilk sırasında yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 97 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada yer aldı.

Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 88,3 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zengin üçüncü ismi oldu.

Facebook'un kurucusu Zuckerberg, bir yılda 10 milyar dolar kaybetti

Geçen yıla göre serveti 10 milyar dolar azalan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 61 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada listede kendine yer buldu. ABD'nin en zengin beşinci ismi ise 58,4 milyar dolar servetiyle Oracle'ın kurucusu Larry Ellison oldu.

TRUMP LİSTEDE GERİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise listede 259. sıraya geriledi. Geçen yıl listede 248. olan Trump'ın serveti 3,1 milyar dolar ile bu yıl da aynı kaldı.

"En Zengin 400 Amerikalı" listesinde yer alan 10 isim ve 2018 servetleri şöyle:

Jeff Bezos 160 milyar dolar

Bill Gates 97 milyar dolar

Warren Buffett 88,3 milyar dolar

Mark Zuckerberg 61 milyar dolar

Larry Ellison 58,4 milyar dolar

Larry Page 53,8 milyar dolar

Charles Koch 53,5 milyar dolar

David Koch 53,5 milyar dolar

Sergey Brin 52,4 milyar dolar

Michael Bloomberg 51,8 milyar dolar

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Amazon Jeff Bezos forbes abd

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