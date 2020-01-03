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  4. ABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldi

ABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 07:20 | Son Güncelleme

ABD'nin İran'lı komutan Kasım Süleymani'yi hava saldırısı ile öldürmesinin ardından petrol fiyatlarında ani yükseliş yaşandı.

ABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldi

ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat Havalimanı'nda hava saldırısı ile öldürdü.

PETROLDE YÜZDE 3 ARTIŞ

Yaşananların ardından petrol fiyatları ani bir yükseliş kaydederek yüzde 3 artış gösterdi.


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