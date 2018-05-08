ABD petrolü ve dolar akaryakıtı vurdu! Benzine zam geliyor

Merkez Bankası’nın dün yaptığı hamle ile 2.2 milyar doların bankaların kullanımına geçecek olması doların ateşini söndürmedi aksine dolar tarihi zirve olan 4.29 sevilerine kadar çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, İran ile var olan nükleer anlaşmanın yenilenmesi için verdiği 12 Mayıs tarihi yaklaşırken petrol fiyatları 2014 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek düzeyde. Peki dolar ve petrol fiyatlarının tarihi zirveyi gördüğü bugünlerde Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları ne durumda olacak?

Zam mı gelecek, sabit mi kalacak, yoksa indirim mi gelecek? Ne yazık ki dolar kurunun artması sebebiyle ve her iki grupta yaşanan bu artışın Türkiye’deki motorin ve benzin fiyatında artışa neden olacağı tahmin ediliyor.



ARTIŞA NEDEN OLABİLİR

Trump’ın İran’a yönelik ekonomik yaptırımları tekrar başlatma ihtimali petrol piyasalarında arz endişelerini körüklemesiyle, Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolünün varil fiyatı 75.70, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 70.11 dolarda. Dolar kurunun artması sebebiyle de her iki grupta yaşanan bu artışın Türkiye’deki motorin ve benzin fiyatında artışa neden olacağı gözleniyor. Hal böyle olunca gözler Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'na çevrildi.