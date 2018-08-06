ABD-Türkiye gerilimi sonrası tırmanışa geçen dolar bir türlü frenlemiyor! Dolardan rekor üzerine rekor!

Merkez Bankası gün içinde zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldü.

2.2 MİLYAR DOLAR DÖVÜZ BANKALARIN KULLANIMINA GEÇECEK

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçeceği belirtildi.

Kapanış sonrası işlemlerde;

dolar en düşük 5.0910 ve en yüksek 5.2903 lirayı gördükten sonra 5.29-5.30 lira,

euro en düşük 5.8903 ve en yüksek 6.1224 lirayı gördükten sonra 6.12-6.13 lira,

sterlin en düşük 6.6197 lira ve en yüksek 6.8583 lirayı gördükten sonra 6.85– 6.86 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.23 artışla 95.36 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR, yüzde 0.11 düşüşle 1.1555 düzeyine geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftaya yüzde 0.33 düşüşle 95 bin 290 puandan başladıktan sonra, günlük yüzde 1.50 düşüşle 94 bin 174 puandan günü tamamladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.36 düşüşle 112 bin 837 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 2.50 artışla yüzde 19.67 düzeyine yükseldi.



