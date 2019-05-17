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ABD Türkiye'yi vergi muafiyeti programından çıkardı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2019 05:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarıldığını açıkladı.

ABD Türkiye'yi vergi muafiyeti programından çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye'yi GTS programından çıkaran talimatnamesinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

4 Mart'ta Kongre'yi bu yönde bir niyeti olduğu gerekçesiyle bilgilendirdiğini kaydeden Trump, ilgili bölümdeki gerekli düzenlemeyi yaparak Türkiye'nin vergi muafiyetine tabi ülkeler listesinden çıkarıldığını kaydetti.

Türkiye'nin GTS programından yararlanmasını mümkün kılan ekonomik seviyenin artık üstüne çıktığını vurgulayan Trump, söz konusu kararın 17 Mayıs 2019'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, 4 Mart'ta Kongreye gönderdiği mektupta, Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programından çıkarmak istediğini beyan etmiş, bu kararına gerekçe olarak da Türkiye'nin artık "ekonomik açıdan gelişmiş olması"nı göstermişti.

ABD'de 1974'te yürürlüğe giren ve Türkiye'nin 1975'te dahil olduğu GTS programı kapsamında, uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor.

ABD'nin Türkiye'den GTS kapsamı ithalatında tarımsal ürünler, otomotiv aksam ve parçaları, kıymetli taşlar ve mücevherat, plastik, makina ve aksam-parçaları ön plana çıkıyor.

(AA)

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimiABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi
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Anahtar Kelimeler:
abd türkiye vergi muafiyeti Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

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