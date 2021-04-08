ABD’de İşsizlik Başvurularında Sürpriz Artış

ABD’de işsizlik yardımları için yeni başvuruda bulunanların sayısı geçen hafta beklenmedik şekilde arttı. Ancak uzmanlara göre bu artış, ekonominin daha fazla bölümü yeniden açıldıkça ve mali teşvikler devreye girdikçe, hızla gelişen işgücü piyasası koşullarını muhtemelen olduğundan daha düşük gösteriyor.
Çalışma Bakanlığı, eyalet işsizlik yardımlarına ilişkin ilk taleplerin 3 Nisan'da sona eren hafta için mevsimsel olarak ayarlanmış sayısının 744 bin olduğunu açıkladı. Bu sayı önceki hafta 728 bindi.
Hükümet geçen hafta, ekonominin Mart ayında 916 bin kişiye istihdam yarattığını bildirdi. Yeni iş sahaları Şubat ayında iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yine de istihdam, 2020'nin Şubat ayındaki zirvenin 8,4 milyon altında kalıyor.
Beyaz Saray'ın 1,9 trilyon dolarlık dev teşvik paketi ve hizmet sektöründe daha fazla işletmenin yeniden faaliyete geçmesine olanak tanıyan, Corona virüsüne karşı aşılamada hızlanma sayesinde işgücü piyasası, Aralık ayında tökezledikten sonra yeniden toparlanmaya başladı.
Çarşamba günü yayınlanan 16-17 Mart Merkez Bankası politika toplantısı tutanaklarında yetkililer, işgücü piyasası koşullarındaki iyileşmeyi doğruladı ve "yeni iş sahalarındaki net artışın önümüzdeki aylarda ve orta vadede devam etmesi bekleniyor" dedi.
Merkez Bankası yetkililerinin bir bölümü, en son teşvik paketinin "toparlanmayı hızlandırabileceğini ve bunun da pandeminin işgücü piyasalarında neden olduğu uzun vadeli hasarı azaltmaya yardımcı olabileceğini" kaydetti.
İşsizlik yardımı başvuruları, 2020’nin Nisan ayında 6 milyon 149 bin gibi rekor bir seviyeden düşmüş olsa da salgın öncesi seviyelerin hala iki katından fazla. Sağlıklı bir işgücü piyasasında, bu başvurular genelde 200 bin ile 250 bin aralığında seyrediyor. Taleplerdeki yükselmenin bir kısmı, işsizlik ödeneği programlarının iyileştirilmesinin ardından sistemi tıkayan dolandırıcılık ve yığılmalardan kaynaklanıyor.
Hükümet, haftalık 300 dolarlık işsizlik ödemesi ve serbest meslek sahipleri, işsiz kalmış esnek çalışanlar, geçici işçiler ve normal eyalet işsizlik sigortası programlarından yararlanamayan diğer kişiler için ek yardım ödüyor.
Haftalık para yardım ve Pandemi İşsizlik Yardımı Programı 6 Eylül'e kadar devam edecek.
Sistemik olmayan kanıtlar, şirketlerin salgın sırasında işten çıkardıkları işçileri geri çağırdığını ve yeni çalışanları işe aldığını gösteriyor.
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