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  4. ABD’de Yılbaşı Alışverişi Rekor Kırdı

ABD’de Yılbaşı Alışverişi Rekor Kırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 20:00 | Son Güncelleme

MasterCard’in verdiği bilgilere göre Amerikalılar 1 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında bir önceki yıl oranla neredeyse yüzde 19 daha çok alışveriş yaptı. Tercih edilen yine online alışveriş platformları

ABD’de Yılbaşı Alışverişi Rekor Kırdı

Şükran Günü ve Noel arasında geçen süreç, Amerika’da perakende sektörü için en önemli dönemlerden biri. Mağazalar yıllık satışlarının %40’ını bu dönem yapıyor. Ulusal Perakende Federasyonu’na göre Amerika’da yılbaşı alışverişi dönemi perakendecilerin yıllık satışının beşte birini oluşturuyor.

Bu yıl Şükran Günü’nün geç bir tarihe denk gelmesi ve dolayısıyla Amerikalıların yılbaşı alışverişini 22 günle sınırlamasına rağmen, açıklanan veriler Amerikalıların bir önceki yıla oranla daha fazla alışveriş yaptıklarını ve özellikle alışverişlerde online platformları seçtiklerini gösteriyor.

MasterCard’in verdiği bilgilere göre Amerikalılar 1 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında bir önceki yıl oranla neredeyse yüzde 19 daha çok alışveriş yaptı. Tercih edilen yine online alışveriş platformları.

Online alışverişin bir numarası Amazon da, bu konuyla ilgili olarak perşembe günü yaptığı açıklamada 2019 yılbaşı sezonunda rekor kırdığını bildirdi. Amazon satış rakamlarını vermekten kaçınsa da, yılbaşı döneminde yarım milyar adet ürün sattığını ve şirketin tarihinde Amazon Prime adı verilen üyelik sisteminin kullanımının da rekora ulaştığını bildirdi. Bu bilgilerin ardından şirketin S&P500 endeksinde işlem gören hisseleri %3,4’lük bir yükseliş gerçekleştirdi. Amazon dışında Nordstrom, JC Penney ve Macy’s gibi Amerika’nın ünlü perakende zincirlerinin de hisseleri haftayı yükselişte tamamladı. Uzmanlar perakende sektöründeki yükselişin 2020’nin ilk aylarında devam edecek olan indirim sezonunda da devam edeceğini düşünüyor.

Perakende devleri Amazon’la yarışmak için bu yılbaşı sezonunda bir yandan online platformlarını geliştirip ücretsiz dağıtımı arttırırken diğer yandan müşterileri mağazalarına çekmek için online alışveriş olanağı sunup müşterilerin bu ürünleri mağazalardan rahatça gidip almaları için de yeni metotlar geliştirmeyi seçti. Target, Macy’s ve Walmart gibi mağaza odaklı perakende zincirleri online platformlarını güçlendirerek Amazon ile rekabeti arttırmak için çalışıyorlar.

MasterCard’in verdiği bilgilere göre online alışveriş hacmi yılbaşı alışverişinin %15 ini oluşturuyor. MasterCard yetkililerine göre perakende sektöründe başarılı satış rakamlarına ulaşmak için mağazaların online platformlarını güçlendirmeleri ve yalnızca mağaza veya online platform değil, iki satış yöntemine de yönelmeleri sart. Online satış platformu Amazon’un ülkenin birçok büyük kentinde mağazalar açmasının sebeplerinin başında online platform kullanmaktan çekinen tüketicileri kendi markasıyla tanıştırmak geliyor.

Bir önceki yıla göre çok daha yüksek satış hacimlerine ulaştığımız yılbaşı alışverişinde bu olumlu tabloyu değiştirebilecek tek durum, bugünden itibaren başlayacak olan iade dönemi. Birçok perakende kuruluş iade dönemlerini Ocak ayının ortasına kadar uzattı. Perakende sektörü ile ilgili araştırmalar yapan Los Angeles merkezli CBRE Grup’un Bloomberg ile paylaştığı verilere göre, tüketiciler $41,6 milyar dolarlık ürünü iade edebilir görünüyor. CBRE ayrıca birçok kişinin bu yılhediye kartları vermeyi seçtiğini, bu kartların Ccak ayı içinde kullanılacağını ve bu satışlarında mağazaların satış rakamlarına etki edeceğini belirtiyor. Satış rakamları Şubat ayında netleşecek.

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