ABD’de Yılbaşı Alışverişi Rekor Kırdı

Şükran Günü ve Noel arasında geçen süreç, Amerika’da perakende sektörü için en önemli dönemlerden biri. Mağazalar yıllık satışlarının %40’ını bu dönem yapıyor. Ulusal Perakende Federasyonu’na göre Amerika’da yılbaşı alışverişi dönemi perakendecilerin yıllık satışının beşte birini oluşturuyor.

Bu yıl Şükran Günü’nün geç bir tarihe denk gelmesi ve dolayısıyla Amerikalıların yılbaşı alışverişini 22 günle sınırlamasına rağmen, açıklanan veriler Amerikalıların bir önceki yıla oranla daha fazla alışveriş yaptıklarını ve özellikle alışverişlerde online platformları seçtiklerini gösteriyor.

MasterCard’in verdiği bilgilere göre Amerikalılar 1 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında bir önceki yıl oranla neredeyse yüzde 19 daha çok alışveriş yaptı. Tercih edilen yine online alışveriş platformları.

Online alışverişin bir numarası Amazon da, bu konuyla ilgili olarak perşembe günü yaptığı açıklamada 2019 yılbaşı sezonunda rekor kırdığını bildirdi. Amazon satış rakamlarını vermekten kaçınsa da, yılbaşı döneminde yarım milyar adet ürün sattığını ve şirketin tarihinde Amazon Prime adı verilen üyelik sisteminin kullanımının da rekora ulaştığını bildirdi. Bu bilgilerin ardından şirketin S&P500 endeksinde işlem gören hisseleri %3,4’lük bir yükseliş gerçekleştirdi. Amazon dışında Nordstrom, JC Penney ve Macy’s gibi Amerika’nın ünlü perakende zincirlerinin de hisseleri haftayı yükselişte tamamladı. Uzmanlar perakende sektöründeki yükselişin 2020’nin ilk aylarında devam edecek olan indirim sezonunda da devam edeceğini düşünüyor.