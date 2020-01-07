FİNANS
  4. AB’den Zorlu Enerji projelerine 3.5 milyon euro destek

AB’den Zorlu Enerji projelerine 3.5 milyon euro destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji, Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 Programı kapsamında, kendi mühendislerince geliştirilen altı ayrı projesiyle yaklaşık 3 milyon 500 bin euro fon almaya hak kazandı.

AB’den Zorlu Enerji projelerine 3.5 milyon euro destek

İstanbul, 7 Ocak (DHA) - Zorlu Enerji, Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 Programı kapsamında, kendi mühendislerince geliştirilen altı ayrı projesiyle yaklaşık 3 milyon 500 bin euro fon almaya hak kazandı.
Zorlu Enerji'den yapılan açıklamaya göre şirket, AB’den aldığı desteklerin üç tanesini jeotermal enerji alanında geliştirdiği projelerle elde etti. Bu projelerden ilki, doğal mineral kaynakların sürdürülebilir yönetimini hedefleyen GECO oldu.
Acıklamaya göre, Türkiye’den yalnızca Zorlu Enerji ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin yer aldığı ve Fransa, İngiltere, İtalya, İzlanda, Almanya gibi ülkelerden toplam 18 kurum tarafından yürütülen proje, jeotermal sahalarda sürdürülebilirliğin sağlanması için karbondioksitin ve benzeri gazların bertaraf edilerek emisyonların sıfıra indirilmesi alanında uluslararası saha uygulamalarının yapılmasını amaçlıyor.
Enerji depolama çalışmalarını içeren, Kızıldere 1 Jeotermal Santrali’nin demo sahası olarak belirlendiği “GeoSmart Projesi” ise AB tarafından desteklenen bir başka proje olurken; bu projeyle, şebekede meydana gelebilecek anlık kesintiler ve yüksek elektrik ihtiyacı halinde elektrik üretiminin devam edebilmesi için gerekli enerjinin depolanması ve elektrik ve ısı üretmek amacıyla şebekeye elektrik gönderiminin kesintiye uğramadan verimliliğini sürdürmesi hedefleniyor.
Daha önce sadece petrol sektöründe uygulanan yöntemin jeotermale uyarlandığı GeoPro, AB’den destek alan üçüncü proje oldu.Sektörel anlamda bir ilk olan projede planlanan yöntem sayesinde jeotermal akışkanın özellikleri rezervuardan başlayarak işletme aşamasına kadar yazılım ve modellerle anlık olarak takip edilecek, bu sayede klasik sayılabilecek ve zaman alan laboratuvar uygulamalarının bir kısmı teknolojiye entegre edilerek zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanacak.
Esneklik ve perakende pazar seçenekleri için dağıtım şebekesi konulu Flexigrid projesi de Akıllı teknolojileri kullanarak şebeke koşulları hakkında bilgiler verecek, şeffaf bir veri yönetimi platformu sağlamayı amaçlarken, çoklu enerji sistemlerinin planlaması için teknolojik gelişimi araştıran PlaMES projesi, geliştirilecek entegre planlama ile iletim ve dağıtım seviyesinde karbon hedefleri ve yenilenebilir enerji gereksinimlerini karşılayacak optimize edilmiş yol haritası belirleyebilmeyi hedefliyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, uluslararası ölçekte, içerisinde Avrupa’nın farklı ülkelerinden, alanında uzman şirketlerin, eğitim kurumlarının ve saygın firmaların yer aldığı projelerde genç mühendislerinin geliştirdiği projelerle yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. “Enerji sektöründe global anlamda referans alınan bir şirket olmaktan gurur duyuyoruz. AB tarafından verilen bu destekler de doğru yolda olduğumuzun göstergesi” diye konuşan Ak; sadece jeotermal enerji alanında değil; elektrik dağıtım alanında da AB’nin desteğini aldıklarını belirtti. (Fotoğraflı)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an! 3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!
Deloitte Türkiye: Birleşme ve satın alma hacmi 2019’da yıllık yüzde 56 daraldıDeloitte Türkiye: Birleşme ve satın alma hacmi 2019’da yıllık yüzde 56 daraldı
itelligence son 6 yılda 6 kat büyüdüitelligence son 6 yılda 6 kat büyüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bu listeye bakmadan almayın!

Bu listeye bakmadan almayın!

Tapuda yeni dönem! Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden 'tapu işlemi yapma' imkanı

Tapuda yeni dönem! Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden 'tapu işlemi yapma' imkanı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KOBİ’lerden e-faturaya yoğun ilgi

KOBİ’lerden e-faturaya yoğun ilgi

Son dakika piyasa gelişmeleri

Son dakika piyasa gelişmeleri

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin: “Hesaptaki paraya, işlem bitinceye kadar hiçbir kimse müdahale edemeyecek”

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin: “Hesaptaki paraya, işlem bitinceye kadar hiçbir kimse müdahale edemeyecek”

Deloitte Türkiye: Birleşme ve satın alma hacmi 2019’da yıllık yüzde 56 daraldı

Deloitte Türkiye: Birleşme ve satın alma hacmi 2019’da yıllık yüzde 56 daraldı

itelligence son 6 yılda 6 kat büyüdü

itelligence son 6 yılda 6 kat büyüdü

YKKD/Develioğlu: Borsaya kote yüzlerce şirkette bir kadın yönetim kurulu üyesi dahi yok

YKKD/Develioğlu: Borsaya kote yüzlerce şirkette bir kadın yönetim kurulu üyesi dahi yok

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.