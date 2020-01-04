ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 11,5 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 11,5 milyon varil (yüzde 2,6) azalışla 429,9 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 5,5 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 3,2 milyon varil (yüzde 1,3) artarak 242,5 milyon varile yükseldi. Benzin stokları bir önceki hafta 2 milyon varil artmıştı.

- Petrol üretimi sabit kaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 457 bin varil azalışla 6,35 milyon varil olurken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 65 bin varil artışla 4,46 milyon varile yükseldi.

Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi değişmedi. Üretim 21-27 Aralık haftasında 12,9 milyon varil seviyesinde hesaplandı.

EIA'nın "Aralık 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

