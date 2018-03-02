FİNANS

ABD'ye çelik misillemesi sinyali

02 Mart 2018 09:07

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getireceğini açıklaması üzerine Avrupa Birliği boş durmayacağını açıkladı.

ABD'ye çelik misillemesi sinyali

 Avrupa Birliği, ABD endüstrisini korumak için açık bir müdahale olarak nitelendirdiği çelik ve alüminyum üzerindeki ticaret kısıtlamaları nedeniyle ABD'ye karşı DTÖ ile uyumlu önlemlerin alınması için birkaç gün içinde net tavrını ortaya koyacağını bildirdi.

 
Business HT'de yer alan habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "ABD'nin yerel endüstrisini korumak için attığı adımı bariz bir müdahale olarak algılıyor ve reddediyoruz. Yapığı herhangi bir ulusal güvenlik gerekçesine dayanmıyor. Sektörü, binlerce çalışanı riske sokan haksız önlemler karyısında boş durmayacağız. AB, çıkarlarımızı savunmak için sıkı ve tedbirli bir şekilde tepki gösterecek." dedi.
 
ZEYBEKCİ: BİZ DE ÖNLEM ALIRIZ
 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin çelik ürünleri ithalatına ilave vergi getirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin, "İtiraz ve şikayetler olduğunda biz de Amerikan ürünlerine karşı maalesef önlem başlatmak zorunda kalırız." demişti.
 
Güney Kore ise ABD'nin çelik ve transformatörler için anti-sübvansiyon ve anti-damping vergileriyle ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) geniş kapsamlı şikayet başvurusunda bulundu.
 
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ise "Bu mahiyette alınacak olan kararın demir çelik ürünleri ticaretinde trafik sapmalarına, bölgesel yığılmalara, haksız rekabetin artmasına ve dolayısıyla diğer ülkelerin de korumacı tedbirlere yönelmesine yol açması kaçınılmaz olacaktır. Böyle bir kararın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına da aykırı olacağı değerlendirilmektedir." açıklamasını yaptı.

 

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