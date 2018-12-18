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Abonelik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.12.2018 11:48 | Son Güncelleme

Yüzlerce kuruma ait binlerce hizmet sunan E- devlet yeni bir hizmeti daha vatandaşlara sunacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin öncülüğünde kamuda başlatılan dönüşüm çalışmalarında kamunun vatandaşlara sunduğu hizmetlerin ocak ayı sonunda yüzde 95 oranında e-Devlet üzerinden yapılması hedefleniyor.

Abonelik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Ofis, bu kapsamda elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet gibi abonelik hizmetlerinin de e-Devlet üzerinden yapılması için çalışma başlattı. Bu yöntemle yüz binlerce sayfa kağıttan da tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Vatandaşların e-Devlet üzerinden elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, kablo TV gibi birçok hizmete başvuru yaparak abone olmalarına dair alt yapı çalışmalarına başladı. Sistemin pilot olarak kısa sürede hayata geçirilip daha sonra da genele yayılması hedefleniyor. Bu sistemin hayata geçmesi ile abonelik için gereken bürokrasi, kuruma giderek saatlerce bekleme gibi işlemler de son bulacak. Ayrıca bu yöntemle yüz binlerce sayfa kağıt tasarrufu sağlanacağı da belirtildi. KAYNAK:CNN

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E-Devlet abonelik elektrik faturası su faturası

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