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  4. "ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines" Fuarı

"ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines" Fuarı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: - "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kuruluşunu tamamladık. Kurmuş olduğumuz tanıtım ajansı Türkiye’nin ilk pazarlama örgütü. Bu çok büyük bir adım ülkemiz için" - İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta: - "2023 yılında 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefine ulaşmak Türkiye’yi ve İstanbul’u hak ettiği noktaya getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz" - İTO Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık: - "Biz elimizde olan değerin kıymetini köpürtmeye gerek duymadan iyi bir şekilde anlatabilirsek daha iyi olacak. Bu yüzden pazarlama, reklam kısmına ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum" - TİM Başkan Vekili İbrahim Pektaş: - "Türkiye’nin mal ihracatı geçen yıl 182 milyar dolar civarında iken hizmet ihracatının da yaklaşık 35 ila 70 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz"

İSTANBUL (AA)- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kuruluşunu tamamladıklarını belirterek, “Kurmuş olduğumuz tanıtım ajansı Türkiye’nin ilk pazarlama örgütü. Bu çok büyük bir adım ülkemiz için.” dedi.

ACE of MICE fuarı bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde (ICC) 7. kez kapılarını açtı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen kongre, toplantı ve etkinlik sektörü profesyonelleri, İstanbul Kongre Merkezi'nde fuar kapsamında ICC Üsküdar salonunda düzenlenecek Vestel Production Talks ve İstanbul MICE Zirvesi konferans programlarıyla da MICE sektörünün geleceğini ele alacak.

Fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, geçen yılı turizm sektöründe rekorlarla kapattıklarını, 51 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladıklarını ve 34 milyar dolar turizm gelirine ulaştıklarını söyledi.

Yavuz, bu yıl hedeflerinin 58 milyon turist ve 40 milyar dolar turizm geliri olduğuna işaret ederek, “2023 yılında 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm gelirine doğru hep birlikte koşuyoruz. Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından stratejik sektör olarak belirlenen turizm sektörümüzü daha da ileriye taşımak ve bu hedeflere ulaşmak için üzerimize düşen görevi yerine getirme çabası içerisindeyiz.” diye konuştu.

Hedeflerin büyük olduğunu belirten Yavuz, “Son yıllarda ülkemize gelen turistlerin tercihleri, tercihlerindeki değişim ve bunlar sonucunda sunulan hizmetlerin çeşitliliği, kalitesi, pazar araştırmaları sonucu ortaya çıkan eğilimlerde ülke olarak nasıl bir strateji izlememiz gerektiğini bizlere işaret ediyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kuruluşunu tamamladık. Kurmuş olduğumuz tanıtım ajansı Türkiye’nin ilk pazarlama örgütü. Bu çok büyük bir adım ülkemiz için.” İfadelerini kullandı.

- “İstanbul, en fazla turist çeken ilk 10 şehir arasında”

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ise İstanbul’un kadim tarihi, zengin kültürel çeşitliğiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, eşsiz bir dünya şehri olduğunu, taşıdığı bu paha biçilmez, evrensel mirasın üstünde yükselen, gelişen, değişen, yenilenen bir merkez olarak insanlığın ilgi odağı olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Usta, İstanbul’un inanç turizminden sağlığa, kongre ve fuar turizminden tarihe, şehir ve kültür turizminden gastronomi turizmine varıncaya kadar geniş bir yelpazede en fazla turist çeken ilk 10 şehir arasında bulunduğunu aktardı.

2023 yılında hedeflere ulaşmak Türkiye’yi ve İstanbul’u hak ettiği noktaya getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Usta, “Bu kapsamda sektörünün önde gelen ulusal ve uluslararası paydaşları aynı çatı altında buluşturan fuarımız, MICE endüstrisinin güçlenmesi ve muhtemel sorunlarının çözüme kavuşturulmasına da önemli bir zemin hazırlıyor.” ifadelerini kullandı.

- “2020 daha iyi gözüküyor”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, İstanbul’un tarihiyle, kültürüyle, altyapısıyla, üst yapısıyla dünya harikası, kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Yaşık, 2015 yılına kadar İstanbul’un kongre sıralamasında hep ilk 10 arasında yer aldığını, birtakım olaylardan sonra bayağı bir gerilediğini ama korkacak bir durumun olmadığına dikkati çekerek, “2018 yılında geçtiğimiz döneme göre yaklaşık yüzde 40’lık bir artış oldu kongre sayısında. 2020 daha iyi gözüküyor. İstanbul’un pazarlama kısmını tam olarak yapabiliyor muyuz, buraya yoğunluk vermemiz gerektiği kanaatindeyim. Biz elimizde olan değerin kıymetini köpürtmeye gerek duymadan iyi bir şekilde anlatabilirsek daha iyi olacak. Bu yüzden pazarlama, reklam kısmına ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili İbrahim Pektaş da TİM olarak genel anlamıyla mal ihracatı üzerinde faaliyetlerimizi devam ettirdiklerini ve hizmet ihracatının önemli ihracat kalemlerinden birisi olduğu söyledi.

Pektaş, 2 sene evvel hizmet ihracatçıları birliğini kurduklarını kaydederek, “Türkiye’nin mal ihracatı geçen yıl 182 milyar dolar civarında iken hizmet ihracatının da yaklaşık 35 ila 70 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz.” dedi.

- “318 şehir ile dünyanın en çok noktasına uçan havayoluyuz”

Türk Hava Yolları Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe de dünya turizm sektörünün, turizm gelirlerinin önemli bir bölümünü sağlaması, yaklaşık 40 sektöre yaptığı katkılarından ve nitelikli katılımcıları sebebiyle kongre destinasyonu olmanın, şehirlerimiz ve Türkiye için tanıtım, imaj ve marka halini almada kilit bir rol üstlendiğini belirtti.

Menevşe, filolarının büyüklüğü ile dünyada ki hava yolu sıralamasında ilk 10 sıra içerisinde yer aldıklarını kaydederek, “Aynı zamanda en genç filoya da sahip şirketlerden biriyiz. 318 şehir ile dünyanın en çok noktasına uçan hava yoluyuz. Yeni hatlarımıza ve planlarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti bu sene devreye alınacaktır. Bu büyüme bizi yeni hat açılışlarımızın yanı sıra var olan uçuşlarımızın da frekanslarını artırma imkanı sağlayacaktır.” diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin, dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında altıncı sıraya yükselmiş olsa da bu başarıyı turizm gelirlerindeki artışla taçlandırmak konusunda henüz başarılı olmadığına dikkati çekti.

Bağlıkaya, turizm gelirini yükseltmek için kongre turizmi gibi yüksek gelir getiren turizm segmentlerinin geliştirilmesi gerektiğine değinerek, “Uluslararası kongre sayılarında 2010 yılında Türkiye 20 sıraya yerleşirken, İstanbul 7’nci sıraya yer alarak en yüksek seviyesini görmüştü. M.I.C.E alanında tekrar aynı seviyeye ulaşacak hatta geçecek potansiyele sahibiz.” dedi.

Geçen yılın ilk 9 aylık döneminde iş ve toplantı amaçlı Türkiye’ye gelen kişi sayısının 1,4 milyon olduğunu anımsatan Bağlıkaya, “Kongre turizminden elde edilen gelirlerde de hareketlenme yaşıyoruz. 2020 itibarıyla kongre turizminin yeniden ivme kazanacağına inancımız tam. İstanbul başta olmak üzere önemli kongre destinasyonlarımız büyük kongreleri takvimlerine eklemeye başladılar.” yorumunda bulundu.

- “İstanbul’a büyük, dev kongrelerin gelmesi şart”

İstanbul Kongre Merkezi Genel Müdürü Pervin Zeydanlı Yalazan da bir kez daha İstanbul Kongre Merkezi kapılarını Turizm Medya Grubu’nun düzenlemiş olduğu Ace of Mice Fuarı’na açtıklarını, Türkiye’de turizm gelirlerinin çok iyi noktaya doğru gittiğini ve bunu herkesin gördüğü aktardı.

Yalazan, oteller anlamında Türkiye’ye gelen turist sayısında biraz daha eski istatistiklerin yakalama noktasında ilerlendiğine ama kongre konusunda aynı ilerlemenin olmadığına işaret ederek, “Geçtiğimiz yıl bir dolu etkinlik yaptık, ayaktayız, gayet başarılı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama sadece 5 kongre yapabildik. İstanbul’a büyük, dev kongrelerin gelmesi şarttır. Bu konuda seferberlik için hep birlikte olmaya sektörün tüm paydaşlarını çağırıyorum. Bu İstanbul için çok büyük bir artı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman da geçen yılın ilk 9 ayında 41,6 milyon turistin Türkiye’ye giriş yaptığını ve turizm gelirinin geçen yılın ilk 9 ayda 26,6 milyar dolar olduğunu anımsattı.

Ataman, kişi başı harcamaların 2014 yılında 85 dolar seviyesindeyken maalesef yaşanan terör olaylarından dolayı 2018 yılını 65 dolar ile kapatıldığını ifade ederek, “Türkiye turist sayısında dünyada 6’ncı sırada. Turizm gelirlerine bakarsak dünyanın en büyük turizm gelirlerine sahip 14’üncü ülkesiyiz. Turist sayımız artıyor ama turizm gelirimizdeki artışı istediğimiz oranda sağlayamıyoruz. Bakanlığımız 2023 yılında 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri ve 86 dolarlık bir harcama hedefi ortaya koydu.” değerlendirmesinde bulundu.

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"ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines" fuarı,

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