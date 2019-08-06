'Acemi kasaplar nedeniyle etin yüzde 15'i çöpe gidiyor'

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, kurban etini, işin ehlinin parçalaması gerektiğini belirterek, "Her yıl kurban etinin yüzde 15'i çöpe gidiyor. Bu, binlerce hayvan demek." dedi.

Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "acemi kasapların her bayramda sokaklara çıktığını" söyledi.

Vatandaşların, bayramın birinci günü kurbanını kestirip gezmeye çıkmak istediği için acemi kasaplara da rağbet gösterdiğini vurgulayan Yardımcı, bayram öncesi federasyon olarak Türkiye genelinde her türlü tedbiri aldıklarını, dört gün boyunca kesimhanelerin açık olduğunu dile getirdi.

Belediyelerin kesimhanelerine, veteriner ve işin ehli kasaplar verdiklerini aktaran Yardımcı, kurbanın kesimhanelerde kestirilmesinin en sağlıklısı olduğunu bildirdi.

Kurban kesiminin profesyonellik gerektirdiğini anlatan Yardımcı, "Acemiler, kurbanın ciğerinde küçücük bir leke olsa bunu anlamaz, lekeyi keser atar. Halbuki belki de ciğerindeki hastalıktır, yenmemesi gerekir. Dini vecibemizi yerine getirirken hastalık kapmayalım. Bir hayvanda 100 çeşit zoonoz hastalığı vardır." diye konuştu.