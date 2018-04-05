'Açık Kapı' binlerce kişiye hizmet verdi

İçişleri Bakanlığı ayrıca 15 ilde bürolara müracaat eden 256 vatandaşa telefon yoluyla proje hakkında memnuniyet anketi uyguladı. Ankete katılanların yüzde 90'ından fazlasının hizmetten memnun oldukları anlaşıldı.

Bu kapsamda, büroların faaliyete geçtiği 15 Kasım 2017'den bugüne kadar 11 bin 569 başvuru alındı. Başvurulardan 8 bin 300'ü olumlu şekilde sonuçlandırıldı. Bazı başvurulara ise hukuki veya fiili imkansızlıklardan dolayı olumlu ya da olumsuz cevap verilemezken, bu başvuru sahipleri alternatif çözüm yollarına yönlendirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni artırmak, başvuruları sonuçlandırma sürelerini kısaltmak ve vatandaş memnuniyetini artırmak üzere geçen yıl "Milletin Kapısı" sloganıyla 52 ilin valiliklerinde açılan "Açık Kapı" bürolarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Açık Kapı" projesi kapsamında oluşturulan bürolara yapılan 11 bin 569 başvurudan 8 bin 300'ü olumlu sonuçlandı. Anket yapılan 256 vatandaştan yüzde 90'ının uygulamadan memnun kaldığı belirlendi.

Açık kapı bürolarının, bu yılın haziran ayı sonunda kadar 81 ilin tamamında, daha sonra da nüfus yoğunluğuna göre kaymakamlıklarda hizmete geçmesi planlanıyor.

322 BAŞVURU TÜRÜ

Vatandaşlar söz konusu bürolara 17 konu başlığında 322 başvuru türünde müracaatta bulunabiliyor.

Başvurular, yüz yüze, "www.acikkapi.gov.tr" adresinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. İlerleyen dönemde ise kiosklar ve çağrı merkezi üzerinden de müracaat alınması planlanıyor.

Başvuru yapanların müracaatları, elektronik sisteme kaydedildikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor. Vatandaşlara "Açık Kapı üzerinden yaptığınız başvuruya ait Takip No: 1001. Başvuru durumunuzu www.acikkapi.gov.tr adresinden sorgulayabilirsiniz. Teşekkür ederiz" şeklinde anında mesaj gönderiliyor. Ayrıca açık kapı personelince, valiliklere başvuruda bulunan şehit yakını, gazi, engelli, yaşlı, hasta vatandaşlara mihmandarlık hizmeti de veriliyor.

BAŞVURULARA 7 GÜNDEN CEVAP

Proje kapsamında başvuru yapanların talepleri, 7 gün içerisinde sonuçlandırılıyor. Olumlu ya da olumsuz 7 günlük cevaplanma süresini geçen başvurular, konularına, birimlerine, sorun alanlarına göre valilere veya İçişleri Bakanlığına gönderiliyor. Müracaat sahipleri, sürecin her aşamasını kendilerine verilen başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonlarından takip edebiliyor.