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'Açık Kapı' binlerce kişiye hizmet verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl valiliklerde hizmete başlatılan Açık Kapı bürolarına ilgi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar 11 bin 569 başvuru yapılırken, başvuruların 8 bin 300’üne olumlu cevap verildi. 15 ilde yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 90’ından fazlası projeden memnun kaldı.

'Açık Kapı' binlerce kişiye hizmet verdi

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Açık Kapı" projesi kapsamında oluşturulan bürolara yapılan 11 bin 569 başvurudan 8 bin 300'ü olumlu sonuçlandı. Anket yapılan 256 vatandaştan yüzde 90'ının uygulamadan memnun kaldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni artırmak, başvuruları sonuçlandırma sürelerini kısaltmak ve vatandaş memnuniyetini artırmak üzere geçen yıl "Milletin Kapısı" sloganıyla 52 ilin valiliklerinde açılan "Açık Kapı" bürolarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Bu kapsamda, büroların faaliyete geçtiği 15 Kasım 2017'den bugüne kadar 11 bin 569 başvuru alındı. Başvurulardan 8 bin 300'ü olumlu şekilde sonuçlandırıldı. Bazı başvurulara ise hukuki veya fiili imkansızlıklardan dolayı olumlu ya da olumsuz cevap verilemezken, bu başvuru sahipleri alternatif çözüm yollarına yönlendirildi.

İçişleri Bakanlığı ayrıca 15 ilde bürolara müracaat eden 256 vatandaşa telefon yoluyla proje hakkında memnuniyet anketi uyguladı. Ankete katılanların yüzde 90'ından fazlasının hizmetten memnun oldukları anlaşıldı.

Açık kapı bürolarının, bu yılın haziran ayı sonunda kadar 81 ilin tamamında, daha sonra da nüfus yoğunluğuna göre kaymakamlıklarda hizmete geçmesi planlanıyor.

322 BAŞVURU TÜRÜ

Vatandaşlar söz konusu bürolara 17 konu başlığında 322 başvuru türünde müracaatta bulunabiliyor.

Başvurular, yüz yüze, "www.acikkapi.gov.tr" adresinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. İlerleyen dönemde ise kiosklar ve çağrı merkezi üzerinden de müracaat alınması planlanıyor.

Başvuru yapanların müracaatları, elektronik sisteme kaydedildikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor. Vatandaşlara "Açık Kapı üzerinden yaptığınız başvuruya ait Takip No: 1001. Başvuru durumunuzu www.acikkapi.gov.tr adresinden sorgulayabilirsiniz. Teşekkür ederiz" şeklinde anında mesaj gönderiliyor. Ayrıca açık kapı personelince, valiliklere başvuruda bulunan şehit yakını, gazi, engelli, yaşlı, hasta vatandaşlara mihmandarlık hizmeti de veriliyor.

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BAŞVURULARA 7 GÜNDEN CEVAP

Proje kapsamında başvuru yapanların talepleri, 7 gün içerisinde sonuçlandırılıyor. Olumlu ya da olumsuz 7 günlük cevaplanma süresini geçen başvurular, konularına, birimlerine, sorun alanlarına göre valilere veya İçişleri Bakanlığına gönderiliyor. Müracaat sahipleri, sürecin her aşamasını kendilerine verilen başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonlarından takip edebiliyor.

Açık kapı veri tabanında biriken başvurular, iş zekası uygulamalarıyla analiz edilecek. Bu sayede ilin yoğunluklu başvuru türleri, sorun alanları, aksaklıklar, iyi uygulamalar, coğrafi, demografik ve sosyo-ekonomik alanlar açısından tespitler yapılacak. Bu analizlerle, yerel ve merkezi düzeyde yönetim politikaları ve yeni hizmet sunum teknikleri geliştirilecek.

PERSONELE İLETİŞİM EĞİTİMİ

Bu arada İçişleri Bakanlığınca belirlenen bürolarda görevli personele, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, kriz iletişimi, sözsüz iletişim, beden dili, imaj ve itibar yönetimi, diksiyon ve güzel konuşma, stres yönetimi gibi konularda eğitim veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Açık Kapı İçişleri Bakanlığı
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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