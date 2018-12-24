Açıklama geldi: Akaryakıt indirimi etiketlere yansıyacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, motorine yapılan indirimlerin esnafların maliyetini düşürerek ürün etiketlerine indirim olarak yansıyacağını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, akaryakıtta yapılan indirimleri değerlendirdi.

Benzin ve motorinin litre fiyatına yapılan indirimlerin enflasyonla mücadelede son derece etkili olduğunu belirten Palandöken, "Ham petrolün uluslararası piyasadaki düşüşü ve doların aşağı yönlü hareketiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına indirim talebimizi kısa zaman önce dile getirmiştik. Bu talebimiz karşılık buldu ve bu geceden itibaren benzin ve motorinin litre fiyatındaki 28-29 kuruş indirim pompaya yansıyacak." ifadesini kullandı.

İndirim haberinin ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar için sevindirici olduğuna işaret eden Palandöken, özellikle motorine yapılan indirimin esnafın maliyetini düşürerek, ürün etiketlerine indirim olarak yansıyacağını kaydetti.

Palandöken, son indirimlerle mayıstan bu yana benzine toplamda 1,16 lira, motorinde de 73 kuruş indirimin pompaya yansıtılmış olacağına dikkati çekerek, "Hem esnafımız hem de tüm vatandaşlarımız adına akaryakıt indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. KAYNAK:AA

