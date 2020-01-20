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  4. Acil olarak 41 bin işçi aranıyor (İŞKUR açık iş ilanları)

Acil olarak 41 bin işçi aranıyor (İŞKUR açık iş ilanları)

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı.

Acil olarak 41 bin işçi aranıyor (İŞKUR açık iş ilanları)

Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 41 bin eleman arıyor. Bunun 6 bin 131’i beden işçisi, yani ‘vasıfsız.’ Yaklaşık 35 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşkur, 2019’da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirdi.

İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları’ düzenliyor. Üstelik bu kurslara katılanlara günlük 77 lira ila 85 lira harçlık veriyor. Programa katılabilmek için İşkur’a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretim-üniversite eğitimli herkes başvurabilir. Detaylı bilgi, ‘iskur.gov.tr’ adresinden alınabilir.

İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları’ düzenliyor. Üstelik bu kurslara katılanlara günlük 77 lira ila 85 lira harçlık veriyor. Programa katılabilmek için İşkur’a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretimüniversite eğitimli herkes başvurabilir. Detaylı bilgi, ‘iskur.gov.tr’ adresinden alınabilir.

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Kamuya personel alımı 2020’de de sürüyor. Devlet Personel Başkanlığı yeni istihdam edilecek memur ve sözleşmeli personeller için ilan açtı. İlanlar arasında Dışişleri Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik olmak üzere pek çok kurum ve üniversiteler var. Devlet Personel Başkanlığı, personel alımı hakkında koşul ve şartlar ile son başvuru tarihini de yayımladı. İlgilenenler, sözleşmeli memur ve personel alımı hakkında çıkan ilanlara ‘dpb.gov.tr’ adresinden ulaşabilir.

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