FİNANS

Acil servislerde yeni dönem

03 Şubat 2018 14:25

Kamu hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle artan şikayetler, Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi. Bugünden itibaren 16'sı İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde hasta sayısı binin üzerinde olan 63 hastanede ayakta hastalar için 'uzamış vardiya poliklinikleri' saat 23.00'a kadar hizmet verecek.

Acil servislerde yeni dönem

 Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servislerde yaşanan yoğunluk sorununa ilişkin basın toplantısı düzenledi. İstanbul'da 16, Türkiye genelinde 63 acil serviste uygulanacak olan mesai dışı uzamış vardiya poliklinikleri hakkında bilgi veren Gümüş, bugün hizmete giren 'uzamış vardiya polikiliniği'ni basın mensuplarına tanıttı. 

 
SAAT 23.00'E KADAR POLİKİLİNİK HİZMETİ
 
Eyüp Gümüş, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Acil servislerde, yeni sınıflaması, travma merkezleri, niteliğiyle beraber yeni dönem diyebiliriz. Bugün bu yeni dönem başlıyor. Türkiye genelinde 63, İstanbul'da ise 16 hastanede olacak. İstanbulumuzda 60 hastene var ve bunların 16'sında yoğunluk var. Bunlar binin (hasta sayısı) üstü hastaneler. Buralarda mesai dışı poliklinikler hizmet verecek."
 
"ACİLE BAŞVURAN AMA ACİL OLMAYAN HASTALARI BURAYA YÖNLENDİRECEĞİZ"
 
Acil servislere başvuran hastaların, hemen acil servislerin yanında bulunacak olan bu mesai dışı polikiliniklere yönlendirileceğini vurgulayan Gümüş, "Burada dahiliye, KGB, göğüs, çocuk gibi bir takım polikilinkleri dizayn ediyoruz. Bunlar saat 23.00'a kadar çalışacaklar. Burası da 'Yeşil 2' dediğimiz alan ve acile başvuran ama acil olmayan hastaları buraya yönlendireceğiz. Dolayısıyla acil servislerimizde hasta karşılama sayısını da artıracağız." bilgisini verdi.
 
"DR. SADİ KONUK HASTANESİ'NİN YÜZ KATI OLACAK"
 
Eyüp gümüş, şöyle devam etti: "İstanbul büyük bir metropol. Yapmakta olduğumuz İkitellii Şehir Hastanesi 2020'de hizmete girecek. Bu şehir hastanemizin acil servisi, Bakırköy Sadi Konuk Hastenemizin yüz katı büyüklüğünde olacak. Sancaktepe Şehir Hastenesi'nin bu yıl temel atma töreni gerçekleştirilecek. İstanbululumuzda yine 5 bin yataklı hastane yapıyoruz. Buralar tamamlandıktan sonra hastalarımızın buralara gelmesi çok azalacak." 
 
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Okuyucu Yorumları6 yorum
  • 221 Oy
    Hastaneleri otel hastaları da müşteri yaptınız. Sistemin iyice cılkı çıktı. Hastanelerde zaten acil durumlar icin acil servisler gece gündüz açıktır. Ama çoğu hasta laf lolsun diye hastanelere doluştuğundan böyle kalabalıkların sıranın önüne geçilmiyor. Once insanlara ne zaman hastaneye gidilmesi gerekli onu öğretin
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  • 90 Oy
    Aciller bedava olduğu sürece acillerin yükü azalmaz. Hastalar muayene ücreti ödememek için acile gidiyor. Acile gelen hastaların çok az bir kısmı acil hastası, geriye kalanı normal poliklinik hastası.
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  • 106 Oy
    siz önce aile hekimliklerinden randevu sistemini kaldırın ya da randevu sisteminden aile hekimliğini çıkarın
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  • 81 Oy
    Anne babalar çözüm odaklı değil,, çocukların hafif ateşi olsa hemen acile koşturuyorlar,,,,
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  • 29 Oy
    Asıl şimdi daha da iyi coşacak “sen benim kim olduğumu biliyormusuncular”. Yazık o hastanelerde çalışan bütün o sağlık personellerine. Sırtlarına bindirilen yükün arttığı yetmiyormuş gibi birde bu kendini bir halt zanneden “biliyormusuncular” ın yükü binecek. Yazık valla çok yazık bu memlekete... her ipini koparanı saldılar çayıra....
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  • 61 Oy
    millet acile muayene ücreti vermeyim diye gidiyordu demek ki uyandınız dürtükleyin şimdi milleti dürtükleyin
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