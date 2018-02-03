Acil servislerde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servislerde yaşanan yoğunluk sorununa ilişkin basın toplantısı düzenledi. İstanbul'da 16, Türkiye genelinde 63 acil serviste uygulanacak olan mesai dışı uzamış vardiya poliklinikleri hakkında bilgi veren Gümüş, bugün hizmete giren 'uzamış vardiya polikiliniği'ni basın mensuplarına tanıttı.

SAAT 23.00'E KADAR POLİKİLİNİK HİZMETİ

Eyüp Gümüş, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Acil servislerde, yeni sınıflaması, travma merkezleri, niteliğiyle beraber yeni dönem diyebiliriz. Bugün bu yeni dönem başlıyor. Türkiye genelinde 63, İstanbul'da ise 16 hastanede olacak. İstanbulumuzda 60 hastene var ve bunların 16'sında yoğunluk var. Bunlar binin (hasta sayısı) üstü hastaneler. Buralarda mesai dışı poliklinikler hizmet verecek."

"ACİLE BAŞVURAN AMA ACİL OLMAYAN HASTALARI BURAYA YÖNLENDİRECEĞİZ"

Acil servislere başvuran hastaların, hemen acil servislerin yanında bulunacak olan bu mesai dışı polikiliniklere yönlendirileceğini vurgulayan Gümüş, "Burada dahiliye, KGB, göğüs, çocuk gibi bir takım polikilinkleri dizayn ediyoruz. Bunlar saat 23.00'a kadar çalışacaklar. Burası da 'Yeşil 2' dediğimiz alan ve acile başvuran ama acil olmayan hastaları buraya yönlendireceğiz. Dolayısıyla acil servislerimizde hasta karşılama sayısını da artıracağız." bilgisini verdi.

"DR. SADİ KONUK HASTANESİ'NİN YÜZ KATI OLACAK"

Eyüp gümüş, şöyle devam etti: "İstanbul büyük bir metropol. Yapmakta olduğumuz İkitellii Şehir Hastanesi 2020'de hizmete girecek. Bu şehir hastanemizin acil servisi, Bakırköy Sadi Konuk Hastenemizin yüz katı büyüklüğünde olacak. Sancaktepe Şehir Hastenesi'nin bu yıl temel atma töreni gerçekleştirilecek. İstanbululumuzda yine 5 bin yataklı hastane yapıyoruz. Buralar tamamlandıktan sonra hastalarımızın buralara gelmesi çok azalacak."