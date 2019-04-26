FİNANS

Açlık sınırı 2 bin 100 lirayı aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2019 15:02 | Son Güncelleme

Türk-İş araştırmasına göre, nisan ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 107, yoksulluk sınırı ise 6 bin 863 liraya yükseldi.

Açlık sınırı 2 bin 100 lirayı aştı

Türk-İş, nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 106,89 TL'ya yükseldi. Açlık sınırı mart ayında 2 bin 14 liraydı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 862,82 lira oldu. Mart ayında bu rakam 6 bin 560 liraydı.

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 600,60 TL olarak hesaplandı.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
AVM'ler için tatil önerisi! AVM'ler için tatil önerisi!
Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜRK - İŞ açlık sınırı

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Sen Anlat Karadeniz'de 'çocuğa işkence' tepki çekti

Sen Anlat Karadeniz'de 'çocuğa işkence' tepki çekti

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Yargıtay'dan emsal karar! Maaşı geç yatana tazminat

Yargıtay'dan emsal karar! Maaşı geç yatana tazminat

Fiyatı 3.5 TL'ye düştü

Fiyatı 3.5 TL'ye düştü

Kilosu 500 liradan 5 liraya düştü

Kilosu 500 liradan 5 liraya düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sektörler kısa vadede birleşerek güçlü fon sağlayabilir'

'Sektörler kısa vadede birleşerek güçlü fon sağlayabilir'

"AVM ve zincir mağazalar haftada 1 gün tatil edilmeli"

AVM'ler için tatil önerisi!

Boya sektörünün devi Filli Boya Japonlara satıldı

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Vakıfbank, 1.1 milyar dolarlık sendikasyon temin etti

Vakıfbanka 1.1 milyar dolar sendikasyon kredisi

Mahkemeden tüketiciyi üzecek 'icra faizi' kararı

Mahkemeden tüketiciyi üzecek 'icra faizi' kararı

THY'nin Havana seferlerine 1 Mayıs dopingi

1 Mayıs dopingi: Bilet fiyatı 20 bin TL'ye çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.