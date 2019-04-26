Açlık sınırı 2 bin 100 lirayı aştı

Türk-İş, nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 106,89 TL'ya yükseldi. Açlık sınırı mart ayında 2 bin 14 liraydı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 862,82 lira oldu. Mart ayında bu rakam 6 bin 560 liraydı.

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 600,60 TL olarak hesaplandı.

