FİNANS

Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2018 11:34 | Son Güncelleme

Türk-İş'in araştırmasına göre, haziranda 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1714, yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira olarak hesaplandı.

Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın haziran ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, haziranda dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 714 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 5 bin 584 lira oldu.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,67 oranında arttı. Yılın ilk yarısında fiyatlardaki artış yüzde 6,61 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 13,66 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 10,65 olarak hesaplandı.

- Kuru soğan ve patates fiyatı ay sonunda arttı

Araştırmaya göre, haziranda süt, yoğurt, peynir grubunda genel olarak ortalamada önemli bir fiyat değişikliği dikkati çekmedi.

Kıyma ve kuşbaşı et, tavuk ile sakatat fiyatı aynı kaldı. Yaş sebze-meyve fiyatlarında, mevsim koşullarına bağlı olarak beklenen gerileme yerine artış dikkati çekti. Özellikle kuru soğan ve patates fiyatı, ayın ilk haftalarına nazaran son hafta yüksek oranda artış gösterdi. Geçen ay 4,52 lira olan ortalama sebze-meyve fiyatı bu ay 5,02 liraya yükseldi.

Ekmek fiyatı yine 200 gramı 1 lira tutarında olurken ve bulgur fiyatı biraz gerilerken, irmik fiyatında ise artış görüldü, diğer ürünlerin fiyatı ise aynı kaldı.

Tereyağı, margarin, zeytinyağı fiyatı değişmedi, ayçiçek yağı fiyatında ise bazı marketlerde uygulanan promosyon sonucu biraz gerileme görüldü. Siyah ve yeşil zeytinde, siyah zeytin fiyatındaki artış ortalama fiyatı yükseltti. Şeker fiyatı arttı, tuz, reçel, bal, pekmez fiyatı ile çay, ıhlamur ve salça fiyatı aynı kaldı. AA


PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durumGram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum
JCR'den Türkiye yorumu: Belirsizlik azaldı, kredi notu açısından pozitifJCR'den Türkiye yorumu: Belirsizlik azaldı, kredi notu açısından pozitif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açlık sınırı turkis yoksulluk sınırı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Seçim sonrası kritik yorum: Piyasalar Türkiye'yi cezalandırabilir!

Seçim sonrası kritik yorum: Piyasalar Türkiye'yi cezalandırabilir!

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

İstanbul'da alarm! Otoparklar doldu taştı

İstanbul'da alarm! Otoparklar doldu taştı

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tarım Bakanı Fakıbaba'dan patates yorumu: Hayretler içerisindeyim!

Tarım Bakanı Fakıbaba'dan patates yorumu: Hayretler içerisindeyim!

Sözleşmeli personele izin kolaylığı

Sözleşmeli personele izin kolaylığı

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Temmuz ayında 19 milyon kişinin gelirine zam yapılacak

Temmuz ayında 19 milyon kişinin gelirine zam yapılacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sezon açıldı! Sahte altına dikkat

Sezon açıldı! Sahte altına dikkat

Moody's'ten ABD ve Çin'e uyarı

Moody's'ten ABD ve Çin'e uyarı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

JCR'den Türkiye yorumu: Belirsizlik azaldı, kredi notu açısından pozitif

JCR'den Türkiye yorumu: Belirsizlik azaldı, kredi notu açısından pozitif

Uçak biletlerinde 8 Temmuz ucuzluğu

Uçak biletlerinde 8 Temmuz ucuzluğu

Seçim sonrası kritik yorum: Piyasalar Türkiye'yi cezalandırabilir!

Seçim sonrası kritik yorum: Piyasalar Türkiye'yi cezalandırabilir!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.