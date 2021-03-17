ADA Coin nedir? ADA Coin yorumları

Cardano kısaca, kripto para göndermek ve almak için kullanılan platformun yerel para birimidir. ADA Coin’in sahipleri aynı zamanda Cardano’dan da bir paya sahip olur. ADA Coin’in anlık değeri şu an için %21,74 artışla 1,27 dolar seviyelerindedir. Çıkan haberlere göre birçok şirketin, Ethereum ağından Cardano ağına geçmek için görüşmelerde olduğu söylenmektedir.

CARDANO NEDİR?

Cardano, kripto para göndermek ve almak için kullanılacak ADA kripto sistemine sahip bir platform olarak ortaya çıktı. ADA Coin de bu platformun token’ıdır. Blockchain’in global ölçekteki gücünü kullanmak isteyen Cardano; güvenlik, yönetim ve diğer açılardan eksik olan mevcut blockchain tabanlı çözümlerin aksine, yenilikçi mimari yoluyla kullanıcı gizliliğini korumayı ve düzenleyici gözetimi hedefler.

ADA’yı yönetecek olan temel katman tamamlandıktan sonra, akıllı sözleşmeleri, ileride yapılacak ticaret ve işleri destekleyecek dijital yasal anlaşmaları ele almak için ayrı bir hesaplama katmanı yaratılacaktır.

Cardano’nun sunduğu yenilik; kullanıcıların ihtiyaçlarını taleplerle dengelemesi ve kişisel alanı düzenleme ile birleştirecek olmasıdır. Cardano’nun vizyonu, yeni düzenlenmiş bilgi işlem tarzının, herkese adil finansal hizmetlere açık erişim sağlayarak daha fazla finansal katılım sağlayacağı yönündedir.