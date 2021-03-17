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ADA Coin nedir? ADA Coin yorumları

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.03.2021 12:29 | Son Güncelleme

Ethereum’un kurucu ortağı olan Charles Hoskinson, kripto para piyasasında oldukça önemli olan Cardano’yu (ADA Coin) hayata geçirdi. Ada Coin, uzun yıllar kripto para piyasalarında alt sıralarda kaldı. Geçtiğimiz günlerde Coinbase’e geleceği haberinin ardından ise ortalama bir saatte fiyatı rekor kırdı. Piyasa arzı 39,6 milyar dolar olan ADA Coin, 27 Şubat’ta yaşadığı artışla 1,37 dolara yükseldi ve piyasa değeri en yüksek olan 3 Coin’den biri oldu.

ADA Coin nedir? ADA Coin yorumları

Cardano kısaca, kripto para göndermek ve almak için kullanılan platformun yerel para birimidir. ADA Coin’in sahipleri aynı zamanda Cardano’dan da bir paya sahip olur. ADA Coin’in anlık değeri şu an için %21,74 artışla 1,27 dolar seviyelerindedir. Çıkan haberlere göre birçok şirketin, Ethereum ağından Cardano ağına geçmek için görüşmelerde olduğu söylenmektedir.

CARDANO NEDİR?

Cardano, kripto para göndermek ve almak için kullanılacak ADA kripto sistemine sahip bir platform olarak ortaya çıktı. ADA Coin de bu platformun token’ıdır. Blockchain’in global ölçekteki gücünü kullanmak isteyen Cardano; güvenlik, yönetim ve diğer açılardan eksik olan mevcut blockchain tabanlı çözümlerin aksine, yenilikçi mimari yoluyla kullanıcı gizliliğini korumayı ve düzenleyici gözetimi hedefler.

ADA’yı yönetecek olan temel katman tamamlandıktan sonra, akıllı sözleşmeleri, ileride yapılacak ticaret ve işleri destekleyecek dijital yasal anlaşmaları ele almak için ayrı bir hesaplama katmanı yaratılacaktır.

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Cardano’nun sunduğu yenilik; kullanıcıların ihtiyaçlarını taleplerle dengelemesi ve kişisel alanı düzenleme ile birleştirecek olmasıdır. Cardano’nun vizyonu, yeni düzenlenmiş bilgi işlem tarzının, herkese adil finansal hizmetlere açık erişim sağlayarak daha fazla finansal katılım sağlayacağı yönündedir.

Piyasa değeri açısından kripto paralar sıralamasında 3. sırada yer alan Cardano (Ada)’nın fiyatı 2017 yılından beri yaklaşık %3,300 artış gösterdi, en düşük 0,0173 dolar olan ADA Coin, en yüksek de 1,37 doları gördü. Cardano’nun maksimum dolaşım sayısı 45 milyar ADA olup, dolaşımdaki ADA sayısı ise 31,988,310,496 adettir. Günlük ortalama işlem hacmi ise $9,6B’dır.

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ADA COİN NEDİR?

Cardano (ADA) merkezi olmayan bir platform olarak, karmaşık programlanabilir değer transferlerinin güvenli ve ölçeklendirilebilir bir şekilde gerçekleşmesine imkan tanıyan bir platformdur. Charles Hoskinson tarafından kurulan platformun geliştirilmesine 2015 yılında başlandı. Piyasaya sunulmadan önce 2017'de bir ICO'da yaklaşık 60 milyon dolar topladı.

Hoskinson, ayrıca Ethereum'un kurucularından biridir. Cardano, iddiaya göre bilimsel bir felsefeden esinlenilen ve araştırmaya öncelik tanıyan bir yaklaşımla geliştirilen ilk blockchain olma özelliğine sahiptir. Cardano ayrıca, Haskell programlama dilinde kodlanan ilk blockchain'ler arasında da yer alır. Cardano, geçmişte geliştirilmiş olan tüm protokollerden daha gelişmiş özellikler hedefleyen bir akıllı sözleşme platformu geliştirmektedir. Geliştirme ekibi, dünyanın dört bir yanında uzman mühendis ve araştırmacılardan oluşan bir ekiptir. Protokolün, endüstrideki en titiz akademik ve ticari yazılım standartlarıyla geliştirilen esnek ve ölçeklenebilir bir katmanlı blockchain yazılım yığınına sahip olduğu belirtiliyor.

ADA COİN YORUMLARI

ADA Coin'in yükselişinin ardından 1 Mart itibari ile ana ağda kullanıma sunulacak ve halihazırda test ağında çalışan Mary güncellemesi bulunmaktadır. Mary güncellemesi ile geliştiriciler Cardano ağında token’lar oluşturmaya başlayabilecektir. Bu durumda ise Cardano talebinin artması beklenmektedir.

Mary’nin test ağında kullanıma başlaması bile o dönemde fiyatı arttırmıştı. 1 Mart itibari ile Mary’nin ana ağda kullanıma sunulacağı haberi açıkladıktan sonra piyasada genel bir düşüş yaşandı. Ancak ADA düşüşe direnerek son 24 saat içinde iyi bir performans yakaladı.

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