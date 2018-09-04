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Adalet Bakanı Gül'den personel alımı müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2018 12:15 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." dedi.

Adalet Bakanı Gül'den personel alımı müjdesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." açıklamasında bulundu. AA

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül personel alımı

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