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Adalet Bakanı duyurdu: 1600 hakim ve savcı alımı olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.10.2018 10:13 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 29 Aralık'ta bin 600 hâkim ve savcı alımı için sınav yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanı duyurdu: 1600 hakim ve savcı alımı olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül savcı alımı

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