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Adana Büyükşehir’de 2 bin lira maaş promosyonu

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.11.2018 15:26 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memur, sözleşmeli personel ve daimi işçilerin önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşlarının ödeneceği bankadan 2’şer bin lira promosyon alacağı, ödemelerin 16 Kasım’da tek seferde gerçekleştirileceği belirtildi.

Adana Büyükşehir’de 2 bin lira maaş promosyonu

Adana Büyükşehir Belediyesi, memur, sözleşmeli personel ve daimi işçi olmak üzere toplam 2 bin 626 personelin maaşlarının ödeneceği bankayı belirlemek üzere promosyon ihalesi gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile banka yetkilileri arasında protokol imzalandı.

Memur, sözleşmeli personel ve daimi işçilerin önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşlarını dağıtmayı üstlenen bankanın 2’şer bin lira promosyon ödeyeceği bildirildi.
Promosyon ödemelerinin 16 Kasım 2018 günü tek seferde memur, sözleşmeli personel ve daimi işçilerin hesaplarına yansıtılacağı duyuruldu. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana promosyon Memur maaş

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