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Adana’da buğday yerini ‘sarı altın’a bırakıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 10’unun karşılandığı Adana’da ayçiçeği tarlaları görsel bir şölen oluşturdu.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, “Ayçiçeği üretimi geçen yıl 600 bin dekar alanda yapılırken, bu yıl yaklaşık 800 bin dekara ulaşmış durumda. Bu da bizim için 300 bin ton ayçiçeği üretimi anlamına geliyor” dedi.

Yüksek rekolte bekleniyor

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 10’unun karşılandığı Adana’da, ayçiçeği yüzünü gösterdi. Ayçiçeği üretimi yapılan bölgelerde tarlalar sarıya bürününce adeta görsel bir şölen oluşturdu. Özellikle Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerinde üretimi yapılan ve sarı altın olarak da adlandırılan ayçiçeğinde, rekoltenin yüksek olması bekleniyor.
yçiçeği üretiminde Trakya Bölgesinden sonra Adana’nın geldiğini belirten Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana’da sulanamayan alanlarda ekilen ayçiçeğinin, buğdayın yerini aldığını söyledi.
Ayçiçeği ekim alanlarının yıldan yıla arttığını kaydeden Tekin, “Geçen yıl 600 bin dekarda üretimimiz varken, bu yıl yaklaşık 800 bin dekara ulaşmış durumda. Bu da bizim için 300 bin ton ayçiçeği üretimi demektir. Buğday ekili alanlarda ayçiçeğinin gelirinin daha yüksek olmasından dolayı çiftçimiz ayçiçeği ekimine yöneliyor” dedi.
Ayçiçeğinin diğer ürünlere göre yağ veriminin yüksek olmasından dolayı tercih edilen bir ürün olduğuna dikkat çeken Tekin, “Örneğin pamuktan yüzde 20 oranında yağ elde edilirken, ayçiçeğinde bu oran yüzde 42’dir.
Bu da hem ham yağ üretiminde hem de ayçiçek yağı üretiminde ilimizi ön plana çıkarıyor. Geçmişten günümüze tarımda güçlü olan ilimiz, bu sayede yağ sanayisini de geliştirerek Türkiye’de söz sahibi bir il haline geliyor” diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ayçiçeği üreticilerine sağladığı kilogram başına 40 kuruş, mazot ve gübre destekleriyle katkıda bulunduğunu dile getiren Tekin, çiftçinin bu desteklerle birlikte dekar başına 400 lira kar elde ettiğini sözlerine ekledi. KAYNAK:İHA
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bugaday ayçiçeği tarlası Adana

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