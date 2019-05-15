FİNANS

Adana'da domates ve salatalığın kilosu 1 liraya düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

Adana'da Yüreğir Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'de 4-6 liradan satılan salatalık ile domatesin kilosu 1 liraya düştü. Yüreğir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hacı Yüksekyayla, hava şartları iyi giderse fiyatların 75 kuruşa kadar düşeceğini söyledi.

Adana'da domates ve salatalığın kilosu 1 liraya düştü

Ülke genelinde fiyatlarıyla cep yakan domates ve salatalık fiyatlarında hava şartlarının düzelmesiyle büyük düşüşler yaşandı. Daha önce fiyatı 6 liraya kadar yükselen domates ile 4 liraya kadar çıkan salatalığın fiyatında büyük düşüşler meydana geldi. Domates ve salatalığın haldeki kilo fiyatı 1 liraya kadar geriledi.

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Yüreğir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hacı Yüksekyayla, hava şartlarının kötü olmasından dolayı hale giren ürün sayısında büyük azalma olduğunu, fiyatların bu yüzden yükseldiğini söyledi. Hava şartlarının düzelmesiyle hale giren ürün miktarı yükselince fiyatların doğrudan düştüğünü kaydeden Yüksekyayla, “Daha önce fiyatı 4-5 liraya kadar yükselen domates ile 3-4 liraya kadar çıkan salatalığın kilosu 1 ila 1 buçuk liraya kadar düştü. Fiyatların düşmesinin temel nedeni hava şartlarının düzelmesi. Biz 30 yıldır bu işle ilgileniyoruz, bu zamana kadar bu kadar çetin bir iklim yaşamadık. Kış aylarının çetin geçmesi nedeniyle bir kısım mallar öldü ve hale mal yetişmedi. Haldeki fiyatlar tamamen arz-talebe bağlıdır” diye konuştu.

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'MARKETLERİN DENETLENMESİ GEREKİYOR'

Haldeki sebze ve meyve fiyatlarının daha da düşeceğini beklediklerinin söyleyen Yüksekyayla, “Önümüzdeki günlerde domates ve salatalık fiyatının 75 kuruşa kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Fiyatlar pazarlara da yansımaya başladı ancak burada asıl sorun büyük marketler. Örneğin burada en iyi domatesin fiyatı 1 buçuk lirayken, büyük marketlerde fiyat 6 liraya kadar çıkıyor. Fiyatların artmasının sorumlusu üretici ve hal esnafıymış gibi lanse ediliyor. Ama öncelikle marketlerin denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan komisyoncuda kilosu 1 lira olan domatesin tarlada 75 kuruş, komisyoncuda 1,5 lira olan domatesin ise tarlada 1 lira ile 1 lira 10 kuruştan satıldığı öğrenildi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
domates salatalık Adana Yüreğir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı

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Okuyucu Yorumları 61 yorum
ukranya tarafından geri iade edilen aşırı tarım ilacı artığı bulunan domatesler bunlar ey gidi uyanmayın sonrada kanseri herşeyi ile uğraşın yazık ya kontrol yok birşey yok gıdada çok vahim
@tatlizehir sanırım dış işlerinde görevlisin,kesin elinde belgen de vardır,yoksa kahvehanede mi duydun?belki mahalle bakkalı,belki berber söylemiştir,yazık kardeşim,çok yazık
@tatlizehir --ya akp artık zıvanadan çıkmış neyi kontrol ettriyor ki ülke falan yönetimi kalamdı varları yokları seçim kazanmak istanbulu kaybetmemek ekonomi batmış millet neydiü belli olmayan gıda yemiş umurşarında değil varsa yoksa onların hayatlarını devam ettirmek için
Aynen ben de bunu yazacaktım. Ukrayna gibi bir ülkenin bile beğenmediği şeyi kendi halkına yedirmekten hiç utanç duymuyorlar.
Şehir hastanelerine müşteri garantisi verilmiş işte böyle.
@tatlizehir kandi halkına yediriyolar
@iaydin43 Ukrayna, Türkiye'den giden 38 ton domatesi geri gönderdi diye google da arat ilgili haberi görürsün
yeme
@iaydin43 sen yandaş kanalları seyrdiyorsun sanırım gündemden haberin yok uyu meeeeeee
@tatlizehir ankara şehir hastanesi 100000 garanti verilmiş gelen 3000
@tatlizehir Türk Milletini, dış güşler değilde, içerdeki güşler ve tarım hırsızları, ihanetten ve hastalıktan yok edecek gibi... Malesef(uzun yıllar boyu) insanları kentlere yığdılar, beton yığınları arasında insanların nefes alacağı toprak yok, tarım yok, hava yok, su yok, herşey sağlıksız ve durmadan hastanelere yatırım yapılıyor, tabi hastane içeriğini ve ilacını dış güclerden alıyoruz. Temel sorunu çözmek yerine, sineklerle uğraşıyoruz. Bu ülkenin çok ciddi asırlık temel sorunları var, bu sorunlar çözülmeden, iç güçler, dış güçler, herkes bize tokat atar.
mevsimi zaten her bahcede cikiyor tabiki düsecek bu ekonominin iyiye gittigini göstermez hic bir zaman.
3 aylık yalancı bahar başladı.
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