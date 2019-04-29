Adana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştü

Halde fiyatlar ucuzlarken, marketlerde hala ürünlerin pahalı satıldığını kaydeden Batman, yetkilileri göreve davet etti.

Fiyatlar halde ucuzladı marketlerde pahalı

Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’ndeki ürün fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, hale giren ürünlerin az olması halinde fiyatların yükseldiğini, çok olması halinde ise düştüğünü söyledi.

Hava şartlarının kötü olmasına bağlı olarak ürünlerin az olması sebebiyle 1,5 ay pahalılık yaşandığını kaydeden Batman, pahalılığın nedeninin komisyonculara yüklenmesine tepki gösterdi

Havaların ısınmasıyla ürün hasatlarının yaygınlaştığını ve fiyatların düştüğünü aktaran Batman, gümrüksüz gelen 200 bin ton soğan ve patatesin çiftçiye darbe vvurduğu ve taze ürünlerin yanında pahalı kaldığı için çürümeye terk edildiğini anlattı.

FİYATLAR HALDE UCUZLADI MARKETLERDE PAHALI Batman, bazı ürünlerin sebze hali ve market fiyatlarına ilişkin şunları söyledi: "Soğanın kilosu 1 TL'den gidiyor. Daha küçük türü 75 kuruşa satılıyor. Taze patates 3- 3,5 TL’ye düştü. Patlıcan geçen hafta 5-6 TL arasındaydı, şimdi 3 TL’ye düştü. İkinci kalitesi de 2- 2,5 TL arasında. Marulun kasası 30 TL'den 13 TL'ye düştü. Kapya biber geçen ay 20 TL’ye kadar çıkmıştı, şimdi 8-10 TL arasında satılıyor ancak marketlerde hala aynı, 20-22 TL. Papaz erik de 9 TL'ye satılıyor ancak marketlerde 30 TL. Bunun kabahatlisi biz değiliz.