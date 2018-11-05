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'Adil kullanım kotası 2019'da kaldırılacak'

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.11.2018 11:55 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: 'Adil kullanım kotası 2019’da kaldırılacak' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan internet kullanıcılarını sevindiren bir açıklama geldi. Cahit Turhan, internet kullanımında uygulanan adil kullanım kotası ile ilgili olarak, "2019 yılında kaldırılacak" dedi.

ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR?

Adil kullanım kotası, internet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünüdür.

Adil kullanım kotası dahilinde, kullanıcılar belirli bir limite kadar indirme işlemi uygulayabilir. İzin verilen limitleri dolduğunda ise internet hızında düşüş yaşanır. Örneğin standart olarak 20 mbps hız ile internet kullanan bir kullanıcı, kendi hizmetinde izin verilen 10 GB'lık veri indirme limitini aştığında internet hızı 3 mbps'a düşürülür ve bir sonraki sıfırlanma süresine kadar 3 mbps hız kullanır.

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Anahtar Kelimeler:
internet kota Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
İlk kez adil bir karar verildi
çok doğru bir karar.gereksiz yere kotayı düşürdüler hep.
hadi inşallah
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