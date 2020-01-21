FİNANS
  4. Adviye Bergemann Davos kadın liderler oturumuna katıldı

Adviye Bergemann Davos kadın liderler oturumuna katıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

Aida Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği (USTUD) Kurucusu ve Başkanı Adviye Bergemann, bu yıl 50.

Adviye Bergemann Davos kadın liderler oturumuna katıldı

İstanbul, 21 Ocak (DHA) - Aida Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği (USTUD) Kurucusu ve Başkanı Adviye Bergemann, bu yıl 50. kez düzenlenen Davos Zirvesi’nde Kadınların Liderliği ve Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Bergemann, Salı günü de Eko Turizm başlıklı oturumda konuşmacılar arasında olacak.
Dünya Ekonomik Forumu'nda Adviye Bergemann, Hazar Bölgesi kapsamında yapılan oturumlarda, Kadın Liderliği ve Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri Panelinde ABD, İngiltere, İsviçre, Rusya, Mısır, Ürdün gibi ülkelerin kadın liderleri arasında yer aldı.
Rusya’dan Sberbank Başkan Danışmanı Helen Teplitskaya, Mısır Çevre Bakanı Yasmine Fouad, SOCAR Trading SA CEO’su Mariam Almaszade gibi isimlerin yer aldığı Kadın Liderliği ve Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri oturumunda Adviye Bergemann yaptığı konuşmada katılımcılara Anadolu coğrafyasında kadının gücünü ve değerini anlattı.
Anadolu coğrafyasından Amazonlar, Kybele ve Artemis’in geçtiğini vurgulayan Bergemann kadınların gücünün buralara dayandığını söyledi:
“Kendimi bildiğimden beri, 13 yaşımdan bu yana çalışıyorum ve hayatımı kazanıyorum. Profesyonel hayatım boyunca erkeklerle mücadele ettim. Ve verdiğim tüm mücadele bugünkü beni oluşturdu. Hiçbir zaman kaybettiğimi düşünmedim, bu deneyimden ya öğrendim ya da kazandım. Bana mücadele etme şansı veren ve bugünkü güçlü konumuma getiren tüm erkeklere teşekkür ederim. Bu mücadelenin bir sonucu olarak bugün World Economic Forum’da olduğum için de çok gururluyum. Bugün burada cinsiyet eşitliği konuşuyoruz, bunun için liderliğe ve rol modellere ihtiyacımız var. Bugün dünyadaki ülkelere baktığımızda yaklaşık 200 ülke içinde kadın liderler tarafından yönetilen ülke sayısı yüzde 10’un altında. Dünya erkek liderlerin hakimiyeti altında, kadın liderlerin artışı ile dünyamızın daha yaşanabilir ve barışçıl olacağına inanıyorum. Gelecekte ülkelerin başında daha fazla kadın lider görmeyi hayal ediyorum. Bugün ve önümüzdeki yıllarda burada cinsiyet eşitliğini değil, bireylerin eşitliğini konuşmalıyız.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
Kemer'de 'hayalet otel' icradan 96 milyon liraya satılıkKemer'de 'hayalet otel' icradan 96 milyon liraya satılık
Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararıBinlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Ticaret Bakanı duyurdu! İhracatçılara faiz indirimi

Ticaret Bakanı duyurdu! İhracatçılara faiz indirimi

13 milyon emekli bu haberi bekliyor

13 milyon emekli bu haberi bekliyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kredi kartı sahipleri dikkat!

Kredi kartı sahipleri dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldı

Tekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldı

Mosfed / Güleç: Mobilya sektörü ihracatı 20 yılda 22 kat arttı

Mosfed / Güleç: Mobilya sektörü ihracatı 20 yılda 22 kat arttı

Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor

Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor

Kemer'de 'hayalet otel' icradan 96 milyon liraya satılık

Kemer'de 'hayalet otel' icradan 96 milyon liraya satılık

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Sosyal paylaşım platformu Facebook, 1000 kişiyi işe alacak

1000 kişiyi işe alacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.