FİNANS

Tarım Bakanlığı duyurdu: Afetten etkilenen çiftçinin borcu ertelenecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.08.2018 14:09 | Son Güncelleme

Tarım Bakanlığı afetlerden etkilenen çiftçilerin kredi borçlarının erteleneceğini duyurdu.

Tarım Bakanlığı duyurdu: Afetten etkilenen çiftçinin borcu ertelenecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ordu'daki selden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının müracaatları halinde erteleneceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ordu ilinde meydana gelen afetler ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Ordu’nun Fatsa, Ünye, Çaybaşı, Perşembe ve İkizce ilçelerinde dün itibariyle meydana gelen sel, su baskını ve fırtına afetleri neticesinde bazı bölgelerdeki tarım alanlarında etkilenmeler meydana gelmiştir.

Çaybaşı ilçesinde bir üreticimize ait tavuk işletmesinde civcivlerin telef olduğu ve kümeste de maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir.

Selin etkili olduğu alanlarda bazı üreticilerimize ait harman yerinde bekletilen fındıklar ile dallardan dökülen fındıklar sel sularıyla taşınmıştır.

Birkaç üreticimize ait sebze seralarında da küçük çaplı etkilenmeler görülmüştür.

Bakanlığımıza bağlı il ve ilçe müdürlüklerimizdeki görevli teknik personelimiz, bölgede ön hasar tespit çalışmalarını yürütmektedirler.

Meydana gelen afetler, tarım sigortaları kapsamındadır. TARSİM ekipleri, sigortalılar için sahada tespit çalışması yapacaklardır. Tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarlar, en kısa sürede tazmin edilecektir. Tarımsal ürünlerde, tarım sigortası kapsamına girmeyen nedenlerden dolayı meydana gelen kayıplar, “2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun” kapsamında İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca değerlendirilecektir.

Afetlerden etkilenen çiftçilerimizin düşük faizli zirai kredi borçları, il ve ilçe müdürlüklerimize müracaatları halinde 2018/10983 sayılı Kararname kapsamında ertelenecektir.

Bölgedeki gelişmeler Hükümetimiz ve Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bakan Yardımcımız, Valimiz, İl Müdürümüz ve bütün teşkilat mensuplarımız olay mahallinde gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar. Yaraların sarılması için gereken her şey yapılacaktır.

Bu afetlerde can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Bu vesileyle afetten etkilenen bütün üretici kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyor kendilerine geçmiş olsun diyorum.”


PARTNERCan Yaman'ın muhteşem değişimiCan Yaman'ın muhteşem değişimi
Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Başvurular başladıBu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Başvurular başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kredi tarım borç afet çiftçi ordu Orman ve Tarım Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale!

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale!

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Başvurular başladı

Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Başvurular başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

İstanbul'un yeni havalimanından ilk uçuş Ankara'ya

İstanbul'un yeni havalimanından ilk uçuş Ankara'ya

Temmuz ayında parasını euroya yatıran yaşadı

Temmuz ayında parasını euroya yatıran yaşadı

LPG'ye 9 kuruşluk zam! Pompaya yansımayacak

LPG'ye 9 kuruşluk zam! Pompaya yansımayacak

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.