Afrika'ya açılan kapı Libya'ya ihracat hedefi 10 milyar dolar

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Libya Temsilcisi Murtaza Karanfil, 2020 için Libya'ya ihracatın yüzde 50'lik artışla 3 milyar dolara yaklaşmasını beklediklerini ifade ederek, "Mısır, Tunus, Cezayir ve Orta Afrika ülkelerine açılan kapı olarak gördüğümüz Libya'nın bu özelliğinin doğru kullanılması halinde 10 milyar dolarlık ihracat rakamını kolayca yakalayabiliriz." dedi.

Karanfil, Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve uluslararası arenada ses getiren "Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı" kapsamında iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Libya'ya hazır giyimden mobilyaya, gıdadan otomotiv yedek parçaları ve yapı malzemelerine kadar farklı kalemlerde ürün ihraç ettiğini aktaran Karanfil, geçen yıl bu ülkeye 1,49 milyar dolarlık ürün ihraç edildiğini bildirdi.

Karanfil, 2019'da Türkiye'nin Libya'ya ihracatının 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşmesini beklediklerini ifade ederek, 2007'den bu yana dış ticaret fazlası verilen Libya'da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 2011'de 748 milyon dolara düşen ihracatın, son yıllarda tekrar yükselişe geçtiğini kaydetti.