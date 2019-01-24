'Afyon lokumu' 50 ülkeye ihraç ediliyor

Termali, mermeri, sucuğu, haşhaşının yanı sıra şekerlemeleriyle de tanınan Afyonkarahisar'da lokum üretimi yapan bir firma, Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'da 50 ülkeye, 300 çeşit Afyon lokumu satıyor.

300 çeşidi var

İkbal Şekerleme İhracat Müdürü Merve Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarının geleneksel yöntemlerle yaklaşık 100 yıldır lokum üretimi yaptığını söyledi.

Avrupa'nın en büyük lokum işletmesine sahip olduklarını dile getiren Çakıcı, şöyle konuştu:

"Firmamız, BRC, IFS, Helal Gıda, İSO, Kosher ve FDA belgelerine sahiptir. Kullanmış olduğumuz ham maddeler güvenilir tedarikçilerden temin edilmektedir. Ham madde de Türkiye'nin meşhur olduğu noktalardan alım yapıyoruz. Yani, ürünlerimizde Giresun'dan fındık, Gaziantep'ten Antep fıstığı ile şeker pancarından üretilen kristal beyaz şekeri kullanıyoruz."

Çakıcı, tesiste üretimini gerçekleştirdikleri meşhur "Afyon lokumu"nu yaklaşık 10 yıldır yurt dışına da pazarlamasını yaptıklarını vurguladı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN FINDIKLI, ANKET FISTIKLI VE MEYVELİ İhracat ağlarının zamanla arttığını aktaran Çakıcı, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'dan 4 kıtada 50 ülkeye lokum ihracatımız söz konusu. En fazla ihracat yaptığımız yerler ise şu anda Avrupa ve Körfez ülkeleri. Bu ülkelere daha çok fındıklı, Antep fıstıklı, bademli ve meyve aromalı lokum gönderiyoruz. İhracatta en çok rağbet gören ürünlerimiz arasında daha çok nar aromalı, Antep fıstıklı, zereşk üzümlü, gül yapraklı ve fitil lokumlarımız yer alıyor. Bunların dışında çifte kavrulmuş klasik lokumlarımız da yine kahvelerin yanında eşsiz lezzetler olmaya devam ediyor."

AVRUPA'DA GLUTENSİZ VE VEGAN ÜRÜNE İLGİ ARTTI Avrupa ülkelerinin son dönemlerde glutensiz ve vegan lokum ürünlerine merak sardığına dikkati çeken Çakıcı, bu lokumların çok tercih edilmesinde ise üretim esnasında yoğun hassasiyet gösterilmesinin olduğunu anlattı.