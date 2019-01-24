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'Afyon lokumu' 50 ülkeye ihraç ediliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2019 16:01 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da geleneksel yöntemlerle modern teknolojiyi birleştiren bir firma, 4 kıtada 50 ülkeye "Afyon lokumu" ihraç ediyor.

Termali, mermeri, sucuğu, haşhaşının yanı sıra şekerlemeleriyle de tanınan Afyonkarahisar'da lokum üretimi yapan bir firma, Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'da 50 ülkeye, 300 çeşit Afyon lokumu satıyor.

300 çeşidi var

İkbal Şekerleme İhracat Müdürü Merve Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarının geleneksel yöntemlerle yaklaşık 100 yıldır lokum üretimi yaptığını söyledi.
Avrupa'nın en büyük lokum işletmesine sahip olduklarını dile getiren Çakıcı, şöyle konuştu:
"Firmamız, BRC, IFS, Helal Gıda, İSO, Kosher ve FDA belgelerine sahiptir. Kullanmış olduğumuz ham maddeler güvenilir tedarikçilerden temin edilmektedir. Ham madde de Türkiye'nin meşhur olduğu noktalardan alım yapıyoruz. Yani, ürünlerimizde Giresun'dan fındık, Gaziantep'ten Antep fıstığı ile şeker pancarından üretilen kristal beyaz şekeri kullanıyoruz."
Çakıcı, tesiste üretimini gerçekleştirdikleri meşhur "Afyon lokumu"nu yaklaşık 10 yıldır yurt dışına da pazarlamasını yaptıklarını vurguladı.

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İhracat ağlarının zamanla arttığını aktaran Çakıcı, şöyle devam etti:
"Afyonkarahisar'dan 4 kıtada 50 ülkeye lokum ihracatımız söz konusu. En fazla ihracat yaptığımız yerler ise şu anda Avrupa ve Körfez ülkeleri. Bu ülkelere daha çok fındıklı, Antep fıstıklı, bademli ve meyve aromalı lokum gönderiyoruz. İhracatta en çok rağbet gören ürünlerimiz arasında daha çok nar aromalı, Antep fıstıklı, zereşk üzümlü, gül yapraklı ve fitil lokumlarımız yer alıyor. Bunların dışında çifte kavrulmuş klasik lokumlarımız da yine kahvelerin yanında eşsiz lezzetler olmaya devam ediyor."

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Avrupa ülkelerinin son dönemlerde glutensiz ve vegan lokum ürünlerine merak sardığına dikkati çeken Çakıcı, bu lokumların çok tercih edilmesinde ise üretim esnasında yoğun hassasiyet gösterilmesinin olduğunu anlattı.

Firmalarının üretimini yaptığı 300 çeşit lokumun yanı sıra Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Çakıcı, şunları kaydetti:

Firmalarının üretimini yaptığı 300 çeşit lokumun yanı sıra Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Çakıcı, şunları kaydetti:
"İngilizler vegan ve tropik meyve aromalı lokumlarımıza büyük ilgi gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katarlılar da fındıklı, Antep fıstıklı ve bademli ürünlerimizi beğeniyor. Bu çeşitlerimizi artırmak ve müşteri portföyümüzü geliştirmek adına Afyon lokumunu tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Ayrıca yakın zaman diliminde Almanya'da dünyanın en büyük şekerleme fuarı olan ISM'ye katılarak Türkiye'yi temsil edeceğiz."
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Anahtar Kelimeler:
afyonkarahisar lokum ihraç

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Un bizim Şeker bizim değirmen bizim ezilen biz ulan bu doymayan aç kim.Her tarafta kriz var.
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