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Afyon Şeker Fabrikası Doğuş Gıda'nın oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2018 16:22 | Son Güncelleme

Afyon Şeker Fabrikası ihalesini bugüne kadar ki ihalelerde en yüksek teklif olan 725 milyon lira bedelle Doğuş Gıda kazandı.

Afyon Şeker Fabrikası Doğuş Gıda'nın oldu

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Afyon, Burdur ve Elbistan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştiriliyor. İlk olarak Afyon Şeker Fabrikası için ihaleye çıkıldı.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ-MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ Ortak Girişim Grubu, Özbey Holding AŞ Ortak Girişim Grubu, Alkon Yapı Sanayi Tekstil Ticaret AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 701 milyon 100 bin lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi. Bu rakam şu ana kadarki ihalelerin tümünde verilen en yüksek rakam olarak kaydedilirken, Doğuş Gıda'nın da kazandığı üçüncü ihale oldu. Doğuş Gıda, bu ihaleden önce Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini 275 milyon lira bedelle, Niğde-Bor Şeker Fabrikası ihalesini de 336 milyon lira bedelle kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
şeker fabrikası özelleştirme ihale

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