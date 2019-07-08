FİNANS

Ağaç oyarak yaptığı dekoratif ürünleri dünyaya satıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Bodrum'da dalış eğitmenliği yaparken 4 yıl önce İzmir'in Bornova ilçesine yerleşen Şamil Demirel (36), sadece internette video izleyerek, öğrendiği ağaç oymacılığı sayesinde para kazanıyor. Ihlamur ve zeytin ağaçlarını oyarak, yaptığı süs eşyalarını sıvı epoksi (reçine) ile birleştiren ve içine ampul koyup, aydınlık veren Demirel, dekoratif ürünleri internetten yurt dışına tanesi 1000- 2500 liradan satıyor.

Ağaç oyarak yaptığı dekoratif ürünleri dünyaya satıyor

Dalış eğitmenliğini bırakıp, 2015'te Bodrum'dan İzmir Bornova'ya yerleşen Şamil Demirel, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra hayalini kurduğu ahşap oymacılığını internetten video izleyerek, öğrendi. Demirel, 2,5 yıl önce evinin bir odasında kurduğu atölyesinden, dünyanın farklı ülkelerine süs eşyası satıyor. Uzun masasında oymacılık yapan Demirel, önce ağacı, beton ve camla birleştirdi. Demirel, son zamanlarda ise ABD'li sanatçı Ben Young'dan etkilenerek, 'epoksi' denilen kimyasal reçine ile ahşabı birleştirdi. Sıvı madde olup, kuruyunca katılaşan ve zımpara ile şeffaflaşan epoksinin içine kendi oyduğu küçük ahşap hayvan objelerini yerleştiren ve sıvıyı renklendiren Demirel, farklı görünümlerde süs eşyaları yaptı.

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'YURT DIŞINDAN DAHA ÇOK ALIŞVERİŞ OLUYOR'

Okyanusun içindeki balıklar, anne karnındaki bebek, suyun altındaki fil gibi birçok farklı tasarımı hayata geçiren Şamil Demirel, sosyal medya hepsaplarından yaptığı paylaşımla takipçilerinden beğeni alıyor. Süs objelerinin içine küçük ampuller ekleyerek, lambaya da dönüştüren Demirel, eserlerinin karanlıkta da güzel görünmesini sağladı. Oymada ıhlamur, zeytin ağaçları ile akçaağacı tercih eden Demirel, "Gövdelerde dokusu çok güzel olduğu için zeytin ağacını tercih ediyorum. Aynı zamanda da çok kolay bulunabiliyor. Malzemeler yurt dışından geliyor. Süreç uzunluğu ve emeğin olması da maliyeti yükseltiyor. Yaptıklarımı 1000 ile 2500 TL arasında değişen fiyatlara satıyorum. Türkiye'dekiler bu fiyatı çok fazla karşılayamıyor fakat dolar üzerinden satış yaptığım için yurt dışındakiler daha çok alışveriş yapıyor" dedi.

KAYNAK:DHA

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Bodrum ağaç oymacılığı internet ahşap oymacılığı

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